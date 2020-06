La Generalitat inclou en la seua Estratègia de Mobilitat les principals reivindicacions de Xirivella

Connect on Linked in

L’Estratègia de Mobilitat de l’àrea metropolitana de València, presentada pel Conseller Arcadi España als alcaldes i alcaldesses de les comarques de L’Horta, recull les principals aspiracions de Xirivella per a potenciar, a curt termini, la mobilitat ciclista, per als vianants i el transport públic amb autobús. En la reunió celebrada aquesta setmana, Espanya va presentar com a eixos prioritaris de la seua estratègia el reforç de la xarxa d’itineraris ciclistes metropolitans i l’habilitació de plataformes en superfície i carrils BUS-VAO. En aquest sentit va destacar els itineraris ciclistes Xirivella-Picanya i Xirivella-València, i un carril bus que connecte Xirivella amb València.

Aquestes mesures s’emmarquen en una estratègia d’urbanisme tàctic, amb actuacions blanes que no requereixen grans inversions ni obres i permeten una execució àgil. Actualment l’Ajuntament de Xirivella està redactant un informe detallat de les prioritats recollides en el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), aprovat l’any passat després d’un procés de participació ciutadana i enriquit amb els estudis actualitzats que aporta la Plataforma del Transport Públic. L’aposta del conseller Espanya per un “transport públic segur” i per fórmules alternatives al vehicle privat en temps de pandèmia encaixa també amb les recents línies d’actuació de l’Ajuntament de Xirivella: itineraris per als vianants assegurances, conversió a cicle-carrer de l’Avinguda *Camí *Nou, reforç de la senyalització de Ciutat 30 i, pròximament, instal·lació de aparcabicis en zones estratègiques per a la ciutadania i el comerç local.

“Les restriccions imposades per la COVID19 han de convidar-nos a la reflexió sobre el model de mobilitat que volem i necessitem a Xirivella”, argumenta Karin Jansen, regidora de Mobilitat i Medi Ambient. “El vehicle privat no és una solució sostenible en el temps i és important que les fórmules de transport respectuoses amb el Medi Ambient arrelen definitivament en l’agenda política”, ressalta Jansen. L’alcalde Michel Montaner destaca la “sensibilitat” del conseller Espanya amb els problemes endèmics de Xirivella i dona suport a qualsevol iniciativa a curt termini que potencie la interconnexió amb la gran urbs: “El nostre municipi i les localitats veïnes d’Aldaia i Alaquàs arrosseguen un dèficit estructural de mobilitat assumit pel Govern del Botànic; qualsevol mesura puntual que combata aqueix dèficit és benvinguda i ha de ser compatible amb les grans solucions que la ciutadania demanda, com l’arribada del metro”, sosté l’edil.