La Generalitat ingressa 609.000 euros del cas Blasco que destinarà a polítiques de cooperació i a la creació d’una Oficina de l’Agenda 2030

Pérez Garijo ha destacat que “continuem reintegrant els diners espoliats a la cooperació valenciana, uns diners que s’havien d’haver destinat a països desfavorits, però que va acabar en altres butxaques”

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha ingressat 609.006 euros del cas Blasco, que es destinaran a la gestió de polítiques de cooperació valenciana.

El passat 1 de juny el Tribunal de Comptes va comunicar a la Conselleria de Cooperació, a través del servei econòmic, el manament de pagament de 609.006,54 euros, corresponent a l’import d’adjudicació de la finca rústica Partida del Carrascal a Alzira, propietat de Rafael Blasco.

Aquest ingrés deriva del procediment de reintegrament per abast 192/13, pel qual Rafael Blasco va ser condemnat per responsabilitat comptable a conseqüència de les subvencions atorgades a la Fundació Cyes.

Pérez Garijo ha destacat que “continuem reintegrant a poc a poc els diners espoliats a la cooperació valenciana en l’etapa del senyor Blasco com a conseller, uns diners que s’havien d’haver destinat a programes de cooperació en països desfavorits però que va acabar en les seues butxaques”.

La consellera de Cooperació ha subratllat que “eixa és la diferència entre un govern que gestionava per als seus propis interessos particulars i un govern, com l’actual, que el fa per a l’interés general”.

Pérez Garijo ha detallat que “aquesta quantia que ara ingressem anirà destinada a les partides de cooperació, d’on mai havia d’haver eixit”, uns diners que entre altres accions “s’utilitzarà per a posar en marxa l’Oficina de l’Agenda 2030 als pisos de l’antiga Fundació Cyes a l’Avinguda Ausiàs March, que ara són propietat de la Generalitat”.

Aquest import, es destinarà, a través de la línia pressupostària “Restitució de fons indegudament disposats”, a la convocatòria de subvencions a Organitzacions o Governamentals per al Desenvolupament (ONGD). Aquesta línia d’ajudes finançarà projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides.

En aquest sentit, la quantitat actualment prevista en la convocatòria, i que ascendeix a 22.000.000 d’euros, es completarà amb part d’aquests fons, aproximadament 550.000 euros més.

La resta anirà destinada a la rehabilitació i posada en funcionament dels locals de l’avinguda d’Ausiàs March, antiga seu de la Fundació Cyes, i que també van ser adjudicats a la Generalitat, en execució de sentència. El mes d’octubre passat aquests locals van ser adscrits a la Conselleria de Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

Aquests espais compten amb una superfície de 576,5 metres quadrats i albergaran un espai per al desenvolupament d’activitats pròpies en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, com ara tallers, jornades, coworking per a ONGD, sala d’exposicions, així com la ubicació de la Subdirecció General per a la Implantació de l’Agenda 2030.

La Fundació Cyes va comprar aquestes oficines amb els diners procedents de dues subvencions rebudes a través de convocatòries de cooperació internacional durant l’època en la qual Rafael Blasco exercia el càrrec de conseller. Aquestes ajudes s’haurien d’haver destinat a projectes de cooperació a Nicaragua. La sentència del cas Blasco va obligar a la Fundació Cyes a retornar els diners rebuts, en aquest cas en forma de béns immobles.