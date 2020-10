La Generalitat inicia les obres de rehabilitació de les estructures, cobertes i façanes dels edificis dels antics tallers d’FGV en Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els treballs previstos tenen un pressupost de 758.639,41 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de huit mesos

Les instal·lacions es van inaugurar en 1963 i actualment alberguen la col·lecció de material mòbil històric de l’empresa pública

La Generalitat ha iniciat les obres de rehabilitació de les estructures, cobertes i façanes dels edificis que integren els antics tallers ferroviaris de Torrent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), amb la finalitat de garantir i millorar les condicions de conservació d’aquestes instal·lacions.

El pressupost dels treballs de remodelació estructural del recinte que realitza FGV ascendeix a 758.639,41 euros, IVA inclòs. El termini d’execució s’ha establit en huit mesos.

Les intervencions previstes permetran rehabilitar les parts més deteriorades d’aquest conjunt arquitectònic, com a sostres, façanes i alguns elements auxiliars com a depòsits, portes i tancaments exteriors.

Aquests tallers, en desús per al servei ferroviari que presta FGV, ocupen una superfície de 26.659,78 metres quadrats, dels quals 7.579,96 corresponen a edificacions com la nau principal i les cotxeres.

Els tallers i cotxeres de Torrent van ser projectats per l’enginyer Santiago Castro Cardús i llocs en servei per la Companyia de Tramvies i Ferrocarrils de València l’any 1963. S’empraven per a realitzar el manteniment del material mòbil que l’esmentada empresa utilitzava en la línia que unia València amb Villanueva de Castellón, que hui és part de la línia 1 d’FGV.

Quan va iniciar la seua activitat l’actual seu d’FGV a València Sud, que comprén tallers i cotxeres, les instal·lacions de Torrent van passar en 1992 a convertir-se en auxiliars dedicades a tallers i magatzem.

Actualment, aquest complex de naus industrials, al costat de la seua platja de vies, serveix també de depòsit de la col·lecció de Material Històric d’FGV. Aquestes instal·lacions, tancades actualment al públic, acullen més de 70 trens i tramvies històrics els segles XIX i XX, 13 dels quals estan totalment restaurats.

Entre les peces conservades destaquen el tramvia de cavalls del segle XIX, l’últim que va circular a València abans del tancament del servei en els anys 60 del passat segle, trens com ‘Els portuguesos’ o el cotxe Saló Break.