La Generalitat instal·la 11 noves estacions base per a millorar la cobertura de la xarxa COMDES per a comunicacions d’emergències

El nombre de flotes a les quals dona servei COMDES ha crescut des de març de 2020 un 24,7% i el d’usuaris i usuàries un 9,2%

La xarxa la utilitzen els serveis d’urgències sanitàries i prevenció d’incendis forestals, el 112CV, els consorcis de bombers, cossos policials i de protecció civil dels ajuntaments

La Generalitat ha instal·lat, des de l’inici de la pandèmia, un total d’11 noves estacions base de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat (COMDES) per a millorar la cobertura de la xarxa que utilitzen les flotes que intervenen en una emergència o incident de seguretat. En concret, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), ha posat en funcionament en l’últim mes les dues últimes estacions base en els municipis de Faura i Cheste.

Aquestes estacions base se sumen a les 9 bases que la Generalitat ha instal·lat des que es va declarar l’estat d’alarma i que han permés continuar garantint les comunicacions mòbils digitals a totes les organitzacions i flotes que presten serveis de prevenció, rescat, emergències i seguretat en determinades situacions, com és el cas de la COVID 19, al marge de les operadores privades.

La xarxa COMDES està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la Llei 13/2010. La xarxa és pública i està operada i explotada per la Generalitat, a través de la DGTIC, que duu a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.

Noves estacions base

Des de l’inici de la pandèmia al març de 2020 s’han posat en funcionament 11 noves estacions base en la Comunitat Valenciana, incloent una estació base mòbil en la unitat mòbil del 112CV, la qual cosa suposa un increment del 6,29% en el nombre total d’estacions.

En aquest sentit, en 2020 es van posar en marxa noves estacions base en els municipis d’Orihuela, Peníscola, el Campello, Picassent, Silla, Carlet i Benidorm.

Aquestes instal·lacions han servit per a millorar la cobertura de la xarxa en la localitat d’Orihuela, concretament en la zona de la costa, a les platges des de Punta Prima fins a la Devesa de Campoamor, en la zona sud i el nucli urbà de la localitat de Peníscola, a la ciutat del Campello i en la costa al nord de la ciutat i en les poblacions de Silla, Alcàsser i Picassent.

Durant 2020 les noves estacions base van millorar la cobertura en els municipis de Carlet i Benimodo i proporcionar-vos cobertura en interiors en la zona sud de Benidorm, des del balcó del Mediterrani fins al Tossal de la Cala, és a dir, millorant la situació en general en la zona de la platja de Ponent.

En 2021 s’han posat en marxa les estacions base de Riba-roja de Túria, Cheste i Faura. En concret s’ha millorat la cobertura a Riba-roja de Túria i a les urbanitzacions confrontants, així com en el municipi de Cheste i en l’àrea del Circuit Ricardo Tormo. L’estació de Faura s’ha instal·lat per a dotar de cobertura de la xarxa COMDES a les localitats de Faura, Benifairó, Benavites i Quart de les Valls, ja que fins al moment no comptaven amb cobertura de la xarxa COMDES.

Creixement i millora constant

La xarxa COMDES està en un constant procés de millora i ampliació, com a evidència el fet que el passat estiu ja es duguera a terme una ampliació de la capacitat d’interconnexió entre la xarxa i el sistema de gestió d’emergències del 112CV, per a millorar el sistema de comunicacions per als serveis essencials.

Aquests treballs responien a l’incessant augment d’usuaris de la xarxa i les seues necessitats de comunicació, ja que la xarxa COMDES constitueix un servei crític i una eina clau per al Centre de Coordinació d’Emergències 112CV de la Generalitat, especialment activa a causa de la crisi sociosanitària generada per la pandèmia.

De fet, des de la declaració de l’estat d’alarma, la xarxa no ha deixat de créixer. El nombre de flotes que fan ús d’ella s’ha incrementat en un 24,7%, ja que s’han sumat 55 flotes noves a les 222 que ja feien ús de COMDES abans de la crisi. Així mateix, en aquests mesos, la xarxa ha sumat 1.119 usuaris i usuàries nous, la qual cosa representen un augment d’un 9,2%.

A més, la DGTIC ofereix un servei de cessió de terminals COMDES a les flotes per a ocasions excepcionals que, normalment, van destinats a reforçar la seguretat d’esdeveniments com les Falles o la Tomatina.

No obstant això, a causa de la crisi sociosanitària, aquests esdeveniments han sigut cancel·lats però s’ha incrementat notablement la cessió de terminals per a reforçar els serveis d’urgències sanitàries, fins a aconseguir la xifra de cessions els 106 terminals de reforç.

La Generalitat posa la infraestructura de la xarxa *COMDES al servei de tots els municipis de la Comunitat perquè la utilitzen. Actualment, la xarxa compta amb 13.308 usuaris de 277 flotes, entre els quals es troben els serveis d’urgències sanitàries o prevenció d’incendis forestals, el 112CV, els consorcis provincials i locals de bombers, la Policia Autonòmica, les policies locals i els efectius de protecció civil de 229 ajuntaments, incloent les capitals de província.

Cada flota o organització pot utilitzar COMDES com una xarxa privada virtual amb grups propis i amb total independència de la resta. Per a això, COMDES compta amb 184 estacions base i 2 estacions mòbils, distribuïdes per tot el territori, més de 240 radioenllaços i capacitat per a més de 1.380 comunicacions de veu i dades simultànies.