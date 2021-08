La Generalitat inverteix 1,1 milió d’euros per a condicionar la nova seu de dos jutjats de Sueca

Connect on Linked in

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha visitat este matí, acompanyada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, l’immoble que en breu acollirà dos jutjats de Sueca, sent un d’ells el de Violència de Gènere i l’altre el que determine el degà dels Jutges en coordinació amb la Directora General, segons ha explicat la titular de Justícia.

Les obres, amb una inversió de 1,1 d’euros, es realitzaran en una superfície de 1.105 metres quadrats i està previst que concloguen abans que finalitze l’any. A partir d’eixa data, els jutjats de Sueca es concentraran en dos únics espais: l’edifici judicial de la plaça del Convent i esta nova seu que es rehabilitarà en l’antic edifici de Mobles Casanova, situat en la ronda del Cabanyal.

“Amb esta intervenció posarem fi a la situació insostenible que s’havia agreujat amb la pandèmia. Érem conscients que el lloc en el qual es trobaven els jutjats que estan fora de l’edifici judicial no eren adequats. Estes obres de rehabilitació en este immoble generaran un nou espai ampli i accessible per als operadors jurídics i la ciutadania, la qual cosa permetrà aconseguir una millora en la prestació del servei públic en la capital de la Ribera Baixa. El trasllat d’estos dos jutjats permetrà prestar el servei públic amb totes les garanties sanitàries i judicials”, ha assenyalat Gabriela Bravo, qui ha explicat també que, dins d’esta intervenció, “s’actuarà també en l’edifici antic, perquè entenem que mentre treballem amb l’Ajuntament en la culminació de totes les actuacions necessàries abans de la cessió de terreny per a construir un nou edifici, que serà seu única a Sueca, és necessari solucionar els problemes actuals. Per tant, es remodelarà i millorarà també l’edifici antic de Justícia a fi de garantir unes condicions bàsiques als treballadors”.

La nova seu que es rehabilitarà inclourà un jutjat de Violència de Gènere que tindrà integrats tots els serveis necessaris perquè jutges i fiscals puguen desplegar totes les actuacions pertinents a fi de poder atendre i protegir les víctimes. Així, comptaran amb una cambra Gessell com a instrument per a prendre declaracions i evitar la doble victimització del menor, segons ha explicat la consellera. “Gràcies a la rehabilitació, el jutjat de Violència de Gènere comptarà amb una sala de vistes, una Unitat de Valoració Forense Integral (UVFI), una Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD) i accessos independents per a víctimes i agressors. La nova seu serà una instal·lació accessible i moderna i comptarà també amb dues sales multiusos, una àrea per als detinguts i arxius, un despatx per al fiscal i un altre per al Col·legi d’Advocats“, ha concretat la titular de Justícia.

“Hem de felicitar-nos pel fet que hui se signe este projecte de millora de condicions laborals dels professionals de la justícia i de les condicions d’atenció per a les persones que puguen fer ús del servei judicial. Nosaltres, com a Ajuntament, des del minut zero, i especialment amb la irrupció de la pandèmia, hem estat treballant conjuntament amb la Conselleria, col·laborant en tot el possible perquè es pogueren oferir les condicions que exigia la crisi sanitària. Al mateix temps, s’han realitzat les gestions pertinents perquè esta realitat, que comença a forjar-se hui, es materialitzara al més prompte possible”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut agrair la total col·laboració de la Conselleria i del Col·legi d’Advocats. La primera autoritat local ha remarcat també que estes obres de rehabilitació i reagrupació que es presenten hui, suposen una solució actual mentre es continua treballant, paral·lelament, en el projecte de construcció d’una nova, i única, seu judicial que aglutinarà tots els serveis en els terrenys cedits per l’Ajuntament. “Ho tenim tot en marxa. És un projecte il·lusionant gràcies al qual Sueca comptarà amb un nou edifici de justícia centralitzat amb possibilitats d’ampliació si les necessitats futures així ho requeriren”.