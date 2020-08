La Generalitat inverteix un milió d’euros en una campanya de promoció turística nacional i autonòmica

Connect on Linked in

Turisme té altres accions de promoció en marxa o previstes en 2020 a través d’ajudes nominatives que sumen més de 8,1 milions d’euros

El director general de Turisme Herick Campos, ha presentat a Benidorm la campanya de promoció turística posada en marxa per Turisme Comunitat Valenciana per a reforçar la imatge de destí segur en l’àmbit nacional, autonòmic i internacional, així com els seus atractius diferenciadors.

Campos ha destacat que, amb aquesta campanya, s’ha fet la major onada de promoció d’àmbit autonòmic dels últims anys, al mateix temps que s’ha incrementat l’onada nacional, de manera que s’ha aconseguit una inversió de més d’un milió d’euros, dels quals 572.523 euros s’invertiran en mitjans de gran impacte nacional, i 461.072 euros en un ampli nombre de suports i mitjans d’àmbit autonòmic i comarcal.

Sobre la campanya nacional i autonòmica, Campos ha explicat que l’objectiu “és incrementar el record del destí Comunitat Valenciana o generar desig de visitar-la per primera vegada”, així com destacar els seus atractius diferenciadors com a destí mediterrani que compta amb sol, platges, interior i una àmplia oferta de productes turístics, com el vacacional, gastronòmic, cultural, actiu, o de naturalesa.

D’aquesta manera, -ha continuat el director general de Turisme- es pretén “incrementar la demanda fent per a això una crida a descobrir novament la Comunitat al públic objectiu dels nostres principals mercats emissors nacionals, que a més tenen capacitat per a viatjar en l’entorn pròxim, posant l’accent que la Comunitat Valenciana és un destí segur i amb estil de vida mediterrani”.

Al mateix temps, ha recordat que en 2019 el 67% dels i les turistes van ser nacionals, i dins d’aquest mercat emissor, destaca el mercat domèstic, de la pròpia Comunitat, que va ser el 51% del mercat nacional.

“Per tant, davant la falta d’una demanda constant dels mercats emissors internacionals, era més necessari si cal reforçar aquest mercat i, especialment, l’autonòmic”, ha explicat Campos.

Herick Campos ha afirmat que aquesta campanya “respon a la demanda del propi sector i destins i al compromís alcalzado pel president de la Generalitat amb els agents turístics de redoblar els esforços de promoció davant els efectes directes i indirectes de la crisi de la COVID-19 en el sector turístic de la Comunitat i la incertesa que encara existeix i que pot contraure la demanda en qualsevol moment”.

Igualment, el director general de Turisme ha afegit que a aquesta campanya cal sumar les accions que duen a terme organismes de gestió de destins, ajuntaments, organitzacions empresarials, mancomunitats i altres entitats amb les quals s’ha signat o se signaran en 2020 ajudes nominatives de Turisme Comunitat Valenciana i que sumen més de 8,1 milions d’euros, dedicats en gran part a generar producte i a la seua promoció.

Creativitat de la campanya

Sobre la creativitat de la campanya, el director de Turisme CV ha explicat que s’ha fet una adaptació de la creativitat de campanya ‘Mediterrani en Viu’, introduint i fent èmfasi també en el concepte de destí segur. D’aquí ve que es desenvolupa sota el lema ‘Mediterrani en viu i segur’ amb un to de comunicació emocional.

Campos ha explicat que el missatge s’assentisca en el concepte ‘descobrir’ que apel·la a aqueixa sensació “que tots busquem en vacances; viure noves experiències i donar-li vida als nostres sentits. Descobrir té un doble significat: per un ladom fa referència a ‘mentre descobríem la nostra pròpia terra o les meravelles que tenim tan a prop’i, d’altra banda, fa referència a ‘descobrir-se un mateix’, eixir per ?n de casa, deixar arrere l’amb?namiento i sentir-se més lliure”.

Els suports de la campanya seran tot tipus de mitjans de comunicació: TV, gràfica, ràdio i ‘online’, i el calendari d’execució va des del 3 d’agost al 23 d’agost en el cas de la campanya nacional, i, en el cas de la campanya autonòmica, serà des de l’1 d’agost a entorn del 15 de setembre.

Campos ha destacat que ha permés respondre a un mercat que reserva a curt plaça i abastar, en el cas del nacional, el període de major nombre de persones amb disponibilitat de viatjar, i, amb això, la presa de decisió de reserva. En el cas autonòmic, s’àmplia per a incloure la incidència en les persones que reserven les seues vacances per a principi de setembre.