La Generalitat invertirà 11 milions d’euros en un nou sistema de videoenregistrament per a reforçar la seguretat de l’interior de trens i tramvies

La Generalitat invertirà 11 milions d’euros en un nou sistema de videovigilància i comunicacions en tots els trens i tramvies de la xarxa de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant per a reforçar la seguretat de les persones usuàries.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat aquesta nova iniciativa en l’estació de Colón de Metrovalencia, coincidint amb la celebració, aquest 25 de novembre, del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.

El conseller ha recordat que, amb aquesta nova actuació, es fa un pas més i s’adopten “mesures de conscienciació, d’increment de la seguretat i d’acció”, ja que serà personal especialitzat qui veurà les cambres i en temps real podrà detectar si es produeix algun episodi de violència.

Els equips de videovigilància actuals de les unitats en servei que sumen més de 1.000 cambres ofereixen menys funcionalitats, per això s’ha plantejat la seua substitució per un nou sistema amb major capacitat i possibilitats. Amb aquest nou sistema s’agilitarà l’extracció d’imatges per part del servei de seguretat, així com la possibilitat de visionat d’imatges en l’equip embarcat de cambres instal·lades en l’exterior, i la necessitat de les mateixes en unes certes andanes.

La inversió prevista ronda els 11 milions d’euros i afecta a les unitats que presten servei actualment a València i Alacant. Aquesta actuació contribueix a la digitalització dels sistemes de videovigilància de la flota de material mòbil, avançant cap a la transformació digital dels serveis ferroviaris.