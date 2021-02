La Generalitat invertirà 11,4 milions d’euros en les obres que permetran ‘renovar’ el bloc quirúrgic de l’Hospital General Universitari d’Elx

Connect on Linked in

Ximo Puig ha assistit al costat de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, a la presentació de l’inici de les obres, que permetran ‘renovar’ el bloc quirúrgic i ‘avançar en la modernització’ de l’Hospital General Universitari d’Elx, les obres tindran un termini d’execució de 30 mesos. Prèviament, el president també s’ha reunit amb persones expertes del Servei de Microbiologia d’aquest centre hospitalari que estan treballant en la seqüenciació del SARS-CoV-2.

La Generalitat invertirà 11,4 milions d’euros en les obres d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l’Hospital General Universitari d’Elx.

L’actuació es durà a terme amb l’edifici en funcionament, per a això s’adoptaran les mesures necessàries que permeten compatibilitzar els treballs amb la prestació assistencial.

Una vegada concloses les obres, el centre disposarà d’un bloc quirúrgic completament nou situat en les plantes tercera i quarta del centre hospitalari i dotat amb 12 quiròfans, un d’ells especialitzat en neurocirurgia i un altre híbrid equipat amb dispositius d’imatge que permetran una cirurgia mínimament invasiva.

Així mateix disposarà d’una sala d’intervencionisme, una Unitat de Recuperació postanestèsica amb 20 boxs per a adults i dos boxs pediàtrics, zona de suport de quiròfans, zona de suport logístic i zona de personal (magatzems, despatxos, lavabos, etc).

Respecte de la planta quarta estarà ocupada parcialment per estades per al personal, com ara vestuaris, sala de reunions, despatxos, i sala d’estar. A més, l’actuació preveu l’execució d’una passarel·la elevada per a subministraments, que connecte l’edifici de magatzem general amb l’extrem oest del bloc nord.

Finalment, es contempla la urbanització dels terrenys afectats per la fonamentació i pels nous nuclis de comunicació vertical.