La Generalitat invertirà 800mil euros en la instal·lació de banda ampla als polígons industrials

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Secretaria Autonòmic d’Innovació i Societat Digital de la Conselleria d’Innovació, Ciència, Universitat i Transformació Digital, Jordi Juan Huguet, ha visitat hui Alzira, com a ciutat representant de les Smart City.

El Secretari Autonòmic ha anunciat la línia de treball que vol seguir la Conselleria i els objectius assenyalats per al proper exercici 2020, entre els quals es troba acostar la banda ampla als polígons industrials, o les ajudes incloses al pressupost, per al foment d’activitats d’ajuntaments i administracions locals i la seua integració al Districte Digital o per al foment de la digitalització. El repte més important és acabar amb l’escletxa digital que afecta a un percentatge important de la població.

Pel que fa a la instal·lació de banda ampla als nostres polígons, que ha estat una de les reivindicacions de l’Ajuntament i els empresaris alzirenys Jordi Juan ha indicat “Està més a prop de convertir-se en una realitat, encara que estem a l’espera de l’aprovació dels pressuposts, pensem que en un termini aproximat de 6 mesos podria estar la instal·lació”

A més el titular d’Innovació i Societat Digital ha anunciat la creació d’una Xarxa Autonòmica de Smarts Citys. “ Cal convertir les ciutats actuals en ciutats intel·ligents, que puguen estalviar energia, ser més segures i més eficients en l’administració de serveis als ciutadans” este és el gran repte que s’ha marcat la conselleria per a esta legislatura.

En este sentit l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha explicat, “la nostra ciutat hui és l’objecte d’estudi, com a capdavantera en este aspecte ja que disposa d’alguns avantatges de les Smart City com és el sistema de detecció d’incendis, la facturació i contractació electrònica o tots els tràmits d’atenció ciutadana que es fan a l’oficina La Clau”

La visita s’ha encetat amb una reunió de treball en la que els tècnics municipals de modernització, junt a la seua regidora, Leticia Piquer, han oferit una sessió informativa de la trajectòria d’Alzira com a Smart City i posteriorment han visitat La Clau.