La Generalitat invertix 1.2 milions d’euros en la reforma integral de l’edifici històric de l’Escolaica

Connect on Linked in

La intervenció respon a una reivindicació històrica de la comunitat educativa del centre i l’Ajuntament de Cullera

La rehabilitació modernitzarà l’escola i respectarà la seua estructura centenària



L’esperada reforma integral de l’Escolaica de Cullera ja està en marxa. La Generalitat Valenciana ha procedit a rehabilitar esta escola per tal de dignificar un centre que necessitava una forta actuació i en la que s’invertiran 1.200.000 euros.

Esta intervenció respon a una reivindicació històrica que durant anys, tant la comunitat educativa com l’Ajuntament de Cullera, han estat reclamant. En paraules de la regidora d’Educació, Silvia Roca, «es tracta d’una reivindicació que reprenguérem junt amb la comunitat educativa de l’escola el primer any de l’anterior legislatura – curs 2015-2016 – i Conselleria va vindre de seguida, va veure l’estat en que es trobava l’escola i ràpidament es posà mans a l’obra per dur endavant este projecte».

Les obres inclouen la rehabilitació completa de l’edifici històric de l’Escolaica així com la substitució del sostre de fibrociment. A més, la reforma respectarà l’estructura original datada de 1905 i «transformarà este símbol del nostre municipi adaptant-lo a les necessitats educatives i avantguardistes del segle XXI», manifesta l’edil Roca.

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, també ha explicat que és una escola centenària que encara tenia el sostre de fibrociment «que no té cap perill si no es manipula però no és bo que els nostres xiquets i xiquetes estiguen anant a un centre on el sostre pot donar-nos un ensurt, a més que també s’ha demostrat que té un efecte contaminant».

A més a més, Mayor també ha transmés que s’han col·locat una barracons perquè els xiquets i xiquetes puguen començar el curs escolar amb totals garanties de seguretat.

Dignificar l’ensenyança pública

La màxima autoritat local també ha informat que esta intervenció anirà acompanyada d’altres actuacions durant els pròxims anys que farà que la Generalitat Valenciana invertisca prop de 6 milions d’euros en centres públics de la localitat.

Mayor ha destacat que «esta legislatura va a ser la de retornar-li a l’ensenyament públic la dignitat que durant molts anys ha estat reivindicant-se». «Unes obres que van a canviar radicalment l’aspecte i la funcionalitat de tots els centres públics de Cullera», assegura l’alcalde.