La Generalitat llança una aplicació perquè la ciutadania consulte l’estat de les seues sol·licituds d’ajudes per la DANA

La plataforma permet a les persones afectades conéixer l’estat dels seus expedients en temps real

La pàgina web del Pla Recuperem València centralitza de manera senzilla i accessible tota la informació vinculada amb la riuada

La Generalitat, mitjançant la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i la Direcció General de Simplificació Administrativa, ha posat en marxa una nova aplicació que permet a la ciutadania consultar l’estat de les ajudes rebudes per a pal·liar els efectes de les riuades del passat 29 d’octubre.

Esta ferramenta, accessible a través de l’enllaç següent, permet a qualsevol persona comprovar de manera ràpida i senzilla l’estat actual de totes les ajudes associades al seu DNI/NIF. Així, la plataforma dona accés a conéixer l’estat dels seus expedients en temps real, cosa que facilita la gestió i evita la incertesa en la tramitació de les seues ajudes.

Per a garantir la major accessibilitat possible, l’aplicació oferix diferents mètodes d’accés: certificat digital, sistema Cl@ve, Punt Labora o identificació per SMS (sense necessitat de certificat digital).

En eixe sentit, esta nova aplicació és un servici addicional al que es pot consultar mitjançant ‘Carpeta ciutadana’ i es posa a disposició especialment per a aquelles persones que no disposen de certificat digital, a fi de facilitar el seu accés a la informació de manera més senzilla.

A més, la informació sobre l’estat de les ajudes també està disponible telefonant al telèfon d’atenció ciutadana 012.

Un pas més en la digitalització i la transparència

Així mateix, la pàgina web del Pla Recuperem València centralitza de manera senzilla i accessible tota la informació vinculada amb la riuada. Des d’esta es pot accedir a tot el catàleg d’ajudes que ha posat en marxa el Govern Valencià, com les ajudes per pèrdua de vivenda, de vehicles, per a autònoms, empreses i la resta de mesures que s’estan aplicant.

També permet dur a terme gestions i contactar amb l’oficina virtual d’atenció ciutadana, una plataforma dissenyada per a facilitar a la ciutadania l’accés, de manera no presencial i per videoconferència, a estes ajudes. Este servici respon al compromís de la Generalitat amb la transformació digital, oferint un model d’atenció accessible, flexible i segur.

Amb esta iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització dels seus servicis i en la millora de la transparència i accessibilitat de la informació per a la ciutadania. Es tracta de projectes que permeten avançar cap a una administració menys burocràtica, més eficient i pròxima a les persones.

