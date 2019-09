La Generalitat ofereix ajuda per a recuperar la normalitat en les localitats afectades per les pluges

Print This Post

El President destaca en Ontinyent i Oriola que no s’ha produït cap desgràcia personal i ha demanat prudència a la ciutadania.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha oferit l’ajuda de la Generalitat per a recuperar al més prompte possible la normalitat en les localitats de la Comunitat Valenciana afectades pel temporal de pluges. Així, el cap de l’Executiu valencià ha recordat la importància de la cooperació entre les diferents administracions per a “superar les dificultats generades” en diversos municipis.



A més, el president ha instat a la responsabilitat i prudència de la ciutadania mentre es mantinga activada l’alerta.