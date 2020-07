La Generalitat ofereix les seues aplicacions mòbils per a ‘telèfons intel·ligents’ en la ‘AppGalery’ de Huawei

Connect on Linked in

Fins al moment es venien oferint a les botigues Google i Apple i les primeres ‘apps’ integrades són GVA +Salut, GVA Coronavirus i GVA Respon



Aquestes aplicacions faciliten l’accés de les persones als serveis públics

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), ha incorporat les seues aplicacions mòbils per a telèfons intel·ligents a la ‘AppGalery’ d’Huawei, amb la finalitat de poder posar a la disposició d’un major nombre de ciutadans aquestes eines que faciliten l’el accés als serveis públics.

Fins al moment, la Generalitat ha vingut oferint una desena d’aplicacions a les botigues dels dos principals fabricants de sistemes operatius mòbils, Google i Apple. Ara se suma Huawei per a donar resposta al creixent nombre d’usuaris dels dispositius d’aquesta empresa xinesa que des de maig de 2019 compta amb el seu propi sistema operatiu i la seua botiga d’apps, AppGallery.

Cal destacar el gran esforç d’adaptació realitzat per la DGTIC perquè les seues aplicacions siguen accessibles per a tots els ciutadans, independentment del fabricant de mòbils triat.

Les tres primeres aplicacions mòbils oferides a través de la APPGallery són GVA +Salut, GVA Coronavirus i GVA Respon, és a dir serveis de salut i informació sobre la COVID-19, atenent així les actuals necessitats dels ciutadans. No obstant això, la DGTIC continuarà adaptant la resta d’aplicacions perquè també estiguen disponibles en aquesta botiga d’apps.

En concret GVA +Salut és l’aplicació mòbil oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la qual és possible sol·licitar cita prèvia i localitzar recursos sanitaris en les dues llengües oficials. Aquesta app està dirigida a tots els usuaris de la sanitat de la Comunitat Valenciana que desitgen accedir d’una forma fàcil a la sol·licitud, modificació i anul·lació de cites mèdiques en atenció primària des del seu telèfon mòbil.

Per a això només és necessari la descàrrega de l’aplicació i la introducció de les dades de la Targeta Sanitària del pacient, que quedaran registrats per a cites posteriors i disposarà d’un sistema de seguretat amb contrasenya per a validació de les dades de cara a futures gestions. A més, GVA +Salut permet també descarregar les cites en el calendari del telèfon intel·ligent i registrar a més d’un usuari en el mateix dispositiu, la qual cosa facilita la gestió familiar.

D’altra banda, arran de la crisi sanitària global provocada per la COVID-19, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va llançar GVA Coronavirus, l’aplicació mòbil oficial per a sol·licitar cita mèdica en cas de presentar símptomes clínics compatibles amb infecció per COVID-19 – febre, tos, esternuts, mal de gola i dificultat respiratòria entre altres – i accedir a una àmplia informació d’interés relacionada amb la infecció per coronavirus.

Aquesta aplicació mòbil està destinada a possibles casos d’usuaris i usuàries que han presentat aquests símptomes durant els últims 14 dies, i que han de sol·licitar la cita mitjançant la introducció del número SIP, data de naixement i telèfon de contacte.

L’o la pacient rep una trucada en el termini de 24 hores des de la creació de la cita i pot consultar l’estat de la mateixa a través de l’app. A partir d’aqueix moment, si el professional sanitari identifica el seu cas com a possible COVID-19 es realitza un seguiment periòdic via telefònica per a verificar el seu estat de salut.

GVA Respon és la tercera aplicació mòbil oficial incorporada a AppGallery, promoguda per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a oferir als usuaris tota la informació no sanitària rellevant sobre COVID-19.

Es tracta d’una guia d’actuació enfront de la COVID-19 en la qual la ciutadania podrà trobar respostes a dubtes freqüents no sanitaris sobre el coronavirus, adaptades al context de la Comunitat Valenciana i classificades per l’àmbit del seu impacte.