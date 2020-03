La Generalitat premia a Mislata per integrar la perspectiva de gènere en el seu disseny urbanístic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Carlos F. Bielsa: “És un reconeixement al nostre treball i esforç per convertir-nos en una ciutat referent en matèria d’urbanisme i mobilitat urbana sostenible, verda i igualitària”

La Generalitat Valenciana ha entregat hui els ‘IV Premis d’Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb perspectiva de gènere’, en un acte presidit pel vicepresident d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller de Política Territorial, Arcadi España. Uns guardons que han reconegut a l’Ajuntament de Mislata per la transformació urbanística de la ciutat introduint la perspectiva de gènere en el seu disseny. En representació de l’Ajuntament han assistit l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, i les regidores d’Urbanisme i Polítiques d’Igualtat, Mercedes Caballero i Carmen Lapeña.

En concret, la Generalitat ha destacat Mislata, entre els municipis de més de 20.000 habitants, per integrar i incorporar la transversalitat de gènere a la ciutat amb l’eix vertebrador del Pla Municipal d’Igualtat i la metodologia de participació pública en totes les actuacions. Igualment, han subratllat les accions desenvolupades en matèria d’habitabilitat i accessibilitat de l’espai públic, per la transformació de l’entorn incidint sobre totes les franges d’edat de la població.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha sigut l’encarregat de recollir el premi de mans del conseller Arcadi, reconeixent que per a Mislata “és un orgull rebre aquest reconeixement en matèria d’urbanisme, perquè és la millor manera d’afirmar que des de la política i les institucions es poden canviar les coses; podem transformar l’urbanisme en un urbanisme sostenible i verd, dedicat a les persones i especialment, a més, lluitar contra la violència de gènere”.

El projecte de Mislata guardonat incloïa projectes com les accions dins del Pla Municipal d’Igualtat, les actuacions amb perspectiva de gènere del pla de Mobilitat Urbana Sostenible, els patis inclusius, els passos de vianants amb missatges de conscienciació contra la violència masclista, la senyalística inclusiva en semàfors, els camins escolars i assegurances, o els diferents processos de participació ciutadana. La responsable d’Urbanisme, Mercedes Caballero, afirmava que des de la regidoria “en cada projecte que tirem avant tenim en compte la perspectiva de gènere, un enfocament que cada vegada té més importància per a donar-li a la dona l’espai que li correspon, ja que representa més del 50% de la població del municipi”.

Aquest reconeixement arriba en aquesta setmana en la qual a Mislata celebrem les Jornades de la Dona per la Igualtat, la qual cosa suposa “una nova motivació i un impuls per a continuar incrementant polítiques per a aconseguir una igualtat real. I en aquest sentit, una planificació urbana i de la mobilitat que considere a les dones, les seues necessitats i els seus problemes, beneficiarà directament a tota la població”, afirma Bielsa.