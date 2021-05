La Generalitat presenta las actuaciones del Plan de Mejora de Frecuencias de Metrovalencia a los municipios del tramo que une Picassent y Castelló

Print This Post

La directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat s’ha reunit amb responsables municipals de Picassent, Benifaió, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcudia, Massalavés, Alberic i Castelló per a explicar el contingut del projecte



El pas de trens entre Torrent i Picassent passarà de 45 a 18 minuts i des d’aquesta estació a Castelló a 36 minut

La directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, ha celebrat aquest matí una reunió amb responsables municipals de Picassent, Benifaió, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcudia, Massalavés, Alberic i Castelló per a presentar les actuacions incloses en el Pla de Millora de Freqüències de Metrovalencia i que afecten aquests municipis pels quals passa la Línia 1.

Menguzzato ha explicat que “les millores previstes inclouen la construcció de tres punts d’encreuament en El Vedat, Espioca i Massalavés, així com la modernització d’enclavaments i sistemes de protecció a la circulació i supressió de passos a nivell”.

Amb aquestes actuacions s’aconseguirà una important millora dels temps de pas, en fixar una nova freqüència de 18 minuts en el tram sud de la Línia 1 de Metrovalencia entre les estacions de Torrent i Picassent, la qual cosa suposarà un notable descens d’espera per als viatgers i viatgeres, ja que en l’actualitat és de 45 minuts. Entre Picassent i Castelló la freqüència passarà a 36 minuts.

En la reunió s’han ampliat els detalls del Pla de Millora de Freqüències que ja va ser presentat a l’inici de l’any per part del conseller Arcadi Espanya i que està dotat pressupostàriament amb més de 230 milions d’euros. Segons el que es preveu, les primeres actuacions estaran en marxa en 2023 amb l’objectiu de disminuir els temps de pas de circulació en tots els trams de la xarxa de metro i tramvia.

Com ha valorat la directora gerent d’FGV després de la reunió, “amb aquest conjunt d’actuacions s’augmentarà la capacitat de transport i es farà un pas fonamental per a consolidar el servei que ofereix Metrovalencia, com una alternativa real a l’ús de vehicle privat”.

De la quantitat pressupostada, més de 90 milions d’euros s’invertiran en les línies de metro per a desdoblegar trams de via única; augmentar els punts de fuita i encreuament en diferents trams en superfície; suprimir passos a nivell; i modernitzar enclavaments i sistemes de protecció de trens.

El conjunt d’actuacions anunciades permetran millorar considerablement les freqüències de pas, en diferent mesura, en la totalitat de la xarxa en superfície, per la qual cosa també es reduiran de manera considerable els temps d’espera en el tram subterrani de Metrovalencia.

En aquesta mateixa reunió s’ha informat també que des d’FGV en col·laboració amb la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) es treballa en la reordenació de les actuals zones tarifàries amb l’objectiu de simplificar la situació actual i afavorir a un major nombre de municipis .

A més s’ha explicat que les millores previstes també afectaran la seguretat, accessibilitat, informació a les persones usuàries i l’aposta per la intermodalitat a través del condicionament de nous aparcaments dissuasius i específics per a bicicletes.

Actuacions en el tram sud de la Línia 1

Amb la intenció d’establir un increment de freqüències substancial en la Línia 1, és necessari la creació de diferents punts d’encreuament en diverses estacions d’aquesta línia, com és el cas del Vedat, Massalavés i Espioca en el tram sud de la L1, permetent l’encreuament de trens en aquestes.

El desdoblament de via en els baixadors pot comportar l’execució de noves andanes i la remodelació dels existents en algun cas. En el tram nord de la mateixa línia, es crearà un altre punt d’encreuament en Horta Vella.

Durant la trobada, s’ha informat els alcaldes que FGV acaba de licitar la redacció dels projectes i que s’ha previst que els futurs treballs es realitzen en horari nocturn per a afectar el menys possible al servei comercial de Metrovalencia.