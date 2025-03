La Generalitat presenta uns Pressupostos 2025 de 32.291 milions

El Consell ha aprovat el projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2025, entregat posteriorment a Les Corts. La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, ha presentat el projecte com “el de la reconstrucció i la consolidació del canvi en tota la Comunitat Valenciana”.

El Pressupost ascendeix a 32.291 milions, un increment del 8,6 % respecte al pressupost de 2024 en incorporar 2.364 milions específicament destinats a la reconstrucció després de la riuada. Considerant exclusivament el pressupost ordinari, sense incloure els fons destinats a la DANA, els comptes per a 2025 ascendeixen a 29.927 milions d’euros, un augment del 0,7 %.

En total, els recursos consolidats per a política social augmenten un 6 % fins a arribar a vora 20 milions. La Conselleria de Sanitat rep 9.170 milions; la Conselleria d’Educació, 7.392 milions d’euros i la Conselleria de Serveis Socials, vora tres milions.

Entre els principals projectes DANA, el Pla VIVE especial per a la promoció d’habitatge en municipis afectats, dotat amb 15 milions, i la inversió de més de 111,5 milions per a la reparació i rehabilitació d’infraestructures públiques danyades per part de la Conselleria de Medi Ambient.

Pel que fa a les negociacions amb Vox, Merino ha negat que els comptes estiguen influenciats pel seu exsoci. Els pressupostos sí que inclouen, no obstant, un retall de vora el 25% a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de dos milions a la promoció del valencià, així com reduccions a l’agenda verda.

Con todo, uno de los datos clave de los presupuestos presentados por el Gobierno de Carlos Mazón para este 2025 tiene que ver con el déficit autorizado. La Generalitat presenta unos presupuestos con una previsión de déficit del 1,2% de su PIB, cifra muy superior al 0,1% autorizado por el Ejecutivo central. De hecho, el Consell solicita la reforma de Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria para adaptarla al Nuevo Marco Gobernanza Europeo.