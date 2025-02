La Generalitat promou un plà d’Informació i Difusió de Recursos per a dones víctimes de violència

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través del Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, ha impulsat la posada en marxa d’un Pla d’Informació i Difusió de Recursos a la disposició de les Víctimes de Violència sobre la Dona.

El Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona subratlla la importància d’aquest pla per a garantir que les víctimes i els seus entorns coneguin els recursos disponibles i accedeixin a ells amb major seguretat.

La línia d’assistència telefònica 900 580 888 ha atès 72.001 telefonades durant 2024. En aquest sentit, el Comissionat ha assenyalat que l’ampliació de recursos ha garantit una atenció integral i personalitzada per a cada dona, així com per als seus fills i filles.