La Generalitat proposa que els arxius s’acosten a la societat amb exposicions que mostren els seus fons

Ha inaugurat ‘Valencians en guerra, 1808-1814’ de l’Arxiu d’Alacant, exemple d’exposició pedagògica sobre la utilitat dels arxius com a narradors de la història.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha afalagat l’exposició ‘Valencians en guerra, 1808-1814’ de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant perquè “és un exemple que trenca les barreres del concepte d’arxiu com a contenidor de documents que només interessen als investigadors i mostra la utilitat dels arxius com a narradors de la història ”.

En la inauguració d’aquesta mostra, que estarà oberta fins a juny de 2022, ha dit que “els arxius han d’obrir-se a la societat, han de mostrar que són serveis públics d’accés general i que no estan restringits als erudits”. Ha animat els ciutadans a visitar l’exposició el discurs de la qual és “pedagògic i atractiu per a tots els públics”.

‘Valencians en guerra, 1808-1814’ recupera els documents generats en aquest període històric centrant-se en tres eixos: la violència de l’alçament, els canvis polítics i l’aparició de la dona en l’espai públic.

Es compon de panells explicatius, documents originals de l’Arxiu Històric d’Alacant i peces representatives de l’època com ara monedes, fusells, bales, botins d’uniformes, banderes. També es reprodueix l’escenografia d’un habitatge llaurador i un celler.

Està dividida en quatre seccions: ‘Sang, suor i llàgrimes’ explica les causes de la guerra i el paper dels valencians i les institucions creades per ells; ‘La vida quotidiana’ indica com vivia la població, la majoria llauradora, destaca la presència de la vinya i el vi en la societat i subratlla les conseqüències de l’ocupació francesa; ‘Revolució i reacció’ assenyala els canvis produïts per les Corts de Cadis, l’oposició a aquests i el paper exercit per la premsa, i ‘Els camps de batalla: un patrimoni cultural per descobrir’ conforma la quarta secció, on es destaca l’interés d’aquests espais com a paisatges culturals i la necessitat de la seua posada en valor.

L’Arxiu Provincial d’Alacant ha articulat aquesta exposició en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, el MARQ, l’Associació Napoleònica Espanyola, el Museu Escolar de Pusol, Bodegas Monóvar i el patrocini de la Fundació BBVA.

Dia Internacional dels Arxius

La directora general de Cultura i Patrimoni ha inaugurat aquesta exposició coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius. Unes hores abans, ha participat en les X Jornades de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, que enguany estan dedicades a la ‘Transformació digital i arxius: nova normativa’.

Carmen Amoraga ha ressaltat en la seua intervenció que “la millora dels arxius valencians passa per incorporar-nos a la nova era de l’administració electrònica, aportant el punt de vista arxivístic, fonamental per a posar ordre en el complex món del document electrònic”.

Ha afegit que “l’arxiu electrònic forma part de la transformació digital i la gestió del document electrònic suposa un autèntic canvi de paradigma, de mentalitat i de forma de treball”. S’ha referit al fet que per a aconseguir l’objectiu és ineludible la col·laboració de l’Administració amb el col·lectiu professional dels arxius.