La Generalitat publica l’‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’ amb una nòmina de 132 il·lustradors actius al territori valencià

L’‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’ serà distribuït en el Festival Internacional del Còmic d’Angulema al qual assisteixen cinc il·lustradors valencians i huit editorials

Carmen Amoraga visitarà el Festival el 30 de gener i assistirà a l’acte de presentació col·lectiva ‘El còmic valencià’

La Generalitat ha editat l’‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’ que serà distribuït al Festival Internacional del Còmic d’Angulema en el qual participa amb un estand propi per a promocionar editorials valencianes que publiquen còmics i autors il·lustradors valencians.

Del 29 de gener i fins a l’1 de febrer el sector del còmic valencià tindrà l’oportunitat de mostrar els seus dissenys i creacions en la fira més important de França i una de les més grans d’Europa a la qual acudeixen professionals de tots els continents.

La representació valenciana està composta pels il·lustradors valencians: Ana Peñas, Cristina Durán, Miguel Angel Giner, Nuria Tamarit i José Fonollosa, que el dia 30 de gener fan una presentació col·lectiva al Festival que porta per títol ‘El còmic valencià’.

Hi estaran presenten huit editorials valencianes: Fandogamia, Grafito, Babylon, Anillo de Sirio, Desfiladero, Andana, Aleta Edicions i El Nadir.

Per a aquest festival, la Generalitat, en col·laboració amb la Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, ha elaborat el catàleg ‘Inventario del Tebeo Valenciano 2018-2019’ que recull una descripció exhaustiva i actual sobre el sector del còmic al nostre territori.

Amb dades precises i rigoroses s’ha elaborat una nòmina dels autors i autores en actiu durant els dos últims anys que ascendeix a 132 persones. També s’enumeren les deu editorials dedicades a la producció i publicació de còmics, una indústria que va ser capdavantera a la dècada dels anys 40 i 50 i després d’un període de crisi, als 90 es va tornar a recuperar afrontant el segle XXI des de la diversitat temàtica i la producció pròpia.

El catàleg detalla els esdeveniments relacionats amb el còmic durant els últims vint anys que demostren que el territori valencià s’ha convertit en un focus principal d’activitats relacionades amb el còmic i destaca la importància de les institucions valencianes que sempre han apostat i han sigut pioneres en el suport al sector del còmic.

Amb la participació al Festival d’Angulema, la Generalitat està present en totes les fires de drets d’autor més importants del món: Bolonya, Buenos Aires, Torí i Frankurt, són alguns dels fòrums literaris on ha acudit per a propiciar la divulgació de la literatura valenciana.

L’objectiu d’assistir a les fires internacionals és donar suport a la indústria editorial i contribuir al fet que les empreses valencianes inicien o consoliden la internacionalització de les seues publicacions. Aquesta és una de les actuacions que s’emmarquen dins d’una línia de treball de la Generalitat, recollida en el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura, perquè les empreses editorials valencianes siguen conegudes fora del territori autonòmic, mostrar la riquesa cultural i donar a conéixer els escriptors i il·lustradors.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha destacat que “l’aposta de la Generalitat per la internacionalització de la nostra literatura es consolida tant amb aquest catàleg com amb el suport institucional al còmic a la Fira d’Angulema. És un camí que no té volta arrere i que se suma a altres iniciatives que en molt poc de temps ja s’han consolidat”.

En la roda de premsa han participat: Álvaro Pons, director de la Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València i…