La Generalitat reconeix la Mancomunitat de la Vall de Càrcer com a zona bàsica de serveis socials

Després de diversos mesos d’impuls en aquests municipis per part de l’administració autonòmica, ja és una realitat: la Generalitat Valenciana ha reconegut la mancomunitat intermunicipal de Càrcer, formada per Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent, com a zona bàsica de serveis socials dins del mapa autonòmic. Aquest fet suposa la incorporació a l’equip de treball social -que ja comptava amb tres auxiliars d’ajuda a domicili i tres treballadors socials- d’un nou empleat: esta vegada, una figura de suport administratiu. Tot, amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’oferta de serveis d’aquest tipus que es ve prestant en aquests quatre municipis durant els últims mesos.

Encara que aquest no és l’únic projecte en comú en aquestes quatre poblacions, ja que també s’han començat a oferir serveis comuns de nous tècnics agrícoles, d’indústria i aparelladors. Els alcaldes de les localitats celebren esta mesura, com a Alcàntera de Xúquer, Julio García: “Busquem nous objectius i si és en comú, molt millor. Així generem molta més força i protecció cap als nostres veïns. És una gran notícia, i, per descomptat, treballarem junts per a augmentar esta oferta de serveis públics que unisquen a la nostra mancomunitat”.