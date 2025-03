La Generalitat reforça la coordinació en la lluita contra la violència sobre la dona

La Generalitat ha fet un pas decisiu per a abordar amb fermesa dos dels principals reptes en matèria de justícia, igualtat i seguretat: la lluita contra la violència sobre la dona i l’ocupació il·legal.

Per a aconseguir estos objectius es crearan dos comissions mixtes, que tindran com a objectiu establir mesures concretes per a millorar la protecció de les víctimes de violència sobre la dona i reforçar les ferramentes legals i operatives contra l’ocupació il·legal.

D’esta manera, es pretén reforçar les oficines de víctimes en matèria d’ocupació, entre altres, amb formació als professionals que atenen estes oficines per a atendre víctimes d’ocupació i implementant un protocol específic d’atenció per a les víctimes de l’ocupació.