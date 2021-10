La Generalitat reprén les obres del nou servei de TAC i ressonància magnètica del Centre d’Especialitats de Torrent

Connect on Linked in

Els nous serveis mèdics de Sants Patrons evitaran desplaçaments a l’Hospital General i a Campanar

Aquest mes la Generalitat Valenciana ha représ el projecte d’obres d’ampliació i condicionament del Centre d’Especialitats de Sants Patrons, que permetrà incorporar un TAC i un equip de ressonància magnètica.



“És una gran notícia per a Torrent que després d’aquests mesos on s’han hagut de centrar els esforços i recursos a combatre la pandèmia, la Generalitat torne a impulsar el TAC i la ressonància magnètica del Centre d’Especialitats de Torrent, que acosten els serveis mèdics i evitaran desplaçaments dels veïns i veïnes a l’Hospital General i a Campanar”, ha manifestat l’alcalde Jesús Ros.



Perquè aquests serveis de diagnòstic per imatge donats per la Fundació Amancio Ortega entraren en funcionament, es necessitava ampliar les instal·lacions mèdiques i construir una nova edificació en el solar contigu, la superfície del qual és de 111 m², i reformar part de la planta baixa del centre actual. Una vegada finalitzades les actuacions, la superfície total de la zona reformada i ampliada ascendirà a 200 m² en la planta baixa i 70 m² en la planta primera, que permetrà integrar tres sales diferenciades per equip: una sala d’exploració per al TAC i una sala d’exploració per a la ressonància magnètica; una altra de control per a cadascun i una sala tècnica per a cadascun. També es crearà una zona d’espera i una zona de cabines perquè els pacients puguen canviar-se.

Sants Patrons té assignada una població de 148.715 persones i dóna cobertura a les poblacions de Torrent, Paiporta, Picanya, Picassent, Montserrat, Millares, Dos Aguas, Real i Montroi. Entre els serveis incorporats en els últims anys es troben una consulta per a realitzar tècniques de tomodensitometría, una altra per a ecografies, i una tercera per a retinografia i OCT (Tomografia de Coherència Òptica) en la qual es realitza l’exploració oftalmològica i telemedicina en retinopatia diabètica.