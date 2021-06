La Generalitat rescata el record del rei Jaume I en la memòria del poble valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha conversat amb l’escriptor sobre aquesta obra, que mostra com la figura de Jaume I ha estat invocada al llarg dels segles



Una mirada històrica al símbol que ha esdevingut entre el poble valencià la figura del rei Jaume I és el fil conductor del llibre ‘Jaume I en la memòria d’un poble’, escrit pel catedràtic de la Universitat de València Vicent Josep Escartí, que acaba de publicar Presidència de la Generalitat i es pot adquirir a les llibreries Llig.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, en una reunió al Palau, ha conversat amb l’escriptor sobre aquesta obra, que traça un recorregut històric al voltant de la figura del rei conqueridor -rei d’Aragó, rei de Mallorca, rei de València, comte de Barcelona i senyor de Montpeller- i de com aquesta figura ha estat, entre els valencians i les valencianes, un símbol de la identitat col·lectiva, rememorat especialment com a creador del Regne de València.



El record d’aquella imatge del rei en Jaume -perpetuada en bona mesura a través del seu ‘Llibre dels feits’-, no va perdre mai el poder d’atracció sobre el món acadèmic i intel·lectual ni tampoc entre el poble, que l’ha invocat sempre com a garant de les llibertats dels valencians i de les valencianes. Per això, com ha destacat el president, la memòria de Jaume I no ha desaparegut mai.



El volum, que porta per subtítol ‘El rei Conqueridor en la literatura i en la historiografia, del segle XIII al XX’, recull com el record del rei va anar perpetuant-se al llarg dels segles. Així, durant l’edat mitjana, tant els trobadors com els cronistes -inclòs el mateix rei en Jaume, autor d’una crònica- foren els primers a mantindre viva la presència d’aquell rei extraordinari.



El segle XX ha sigut el que més interés ha mostrat pel rei medieval. Els territoris de l’antiga Corona d’Aragó, des de diferents perspectives i amb diferents iniciatives, l’han reivindicat com una peça clau del passat. Especialment a terres valencianes s’ha convertit en un signe d’identitat i en un emblema de la seua cultura fins a l’actualitat.



El llibre d’Escartí fa aquest llarg recorregut per l’interés en la figura i en l’obra autobiogràfica de Jaume I, que ja passa ara els huit-cents anys i que ha deixat nombrosíssims testimonis, molts dels quals són motiu de l’estudi.

