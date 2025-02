La Generalitat reutilitzarà la terra mesclada amb els residus de les inundacions per a treballs en abocadors, omplir pedreres i en la construcció

El conseller de Medi Ambient destaca la feina realitzada per separar ferralla, rodes, matalassos o bombones de butà en els punts de transferència

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori reutilitzarà la terra mesclada amb els residus de les inundacions per a treballs en abocadors, omplir pedreres, agricultura i construcció.

Així ho ha confirmat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, durant la visita al punt de transferència de Catarroja, un dels espais habilitats per la Generalitat de manera extraordinària per gestionar els residus produïts per les riuades i donar-los un primer tractament abans de traslladar-los a l’abocador.

Martínez Mus ha explicat que s’ha posat en marxa un pla “per aprofitar la terra amb què arribaven aquests residus mitjançant un procés de cribatge amb maquinària d’àrids i poder utilitzar-la, ja que una gran part dels residus és terra i pot ser reutilitzada en diferents activitats”.

D’aquesta manera, la terra que s’obté després de separar mecànicament passa per un procés d’anàlisi per confirmar que està lliure de contaminants. D’aquesta forma, després es pot utilitzar per restaurar pedreres, o bé com a capa de cobertura en abocadors, en la construcció i fins i tot en l’agricultura i reduir, així, la fracció que es destina a abocadors.

“La feina avança a bon ritme, s’ha aconseguit el tractament elaborat de residus i s’obté una terra vàlida”, ha puntualitzat el conseller. I, ha afegit que “aquest procés s’ha anat dissenyant fins a estar perfectament protocolitzat i amb això aconseguirem el buidatge dels punts de transferència, que és l’última fase abans de la destinació final del residu”.

D’altra banda, Martínez Mus ha comprovat que en aquests punts de transferència s’està realitzant una feina de separació que va més enllà de les terres. Concretament, residus com neumàtics, bombones de butà, ferralla i matalassos s’acumulen en determinats punts per donar-los un tractament específic.