La Generalitat sol·licita al Govern Espanyol 150 militars per a fer les tasques de rastrejadors

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit una reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada per a abordar l’aplicació de les mesures de control de rebrots de COVID-19.

Puig ha manifestat que el primer que cal és veure l’efecte que han tingut les mesures preses per la Generalitat. Així mateix, el cap del Consell li ha comunicat a la delegada del Govern, Gloria Calero, que li van ha fer arribar un escrit per part de la consellera de Sanitat per demanar-li el suport de 150 rastrejadors militars que en un primer moment actuarien en l’àrea metropolitana de València, que és on més positius estan apareguent.

Així mateix ha quedat constància que la Generalitat Valenciana s’ha reunit amb el president de la Federació de Municipis. En este encontre ha quedat clar la importància de la municipalitat en tots estos temes i com no el suport que van ha donar tots els Ajuntament en la tornada a les aules.