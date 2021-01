La Generalitat va facilitar 443.001 serveis de metro i tramvia en la xarxa de Metrovalencia en 2020

Connect on Linked in

Les unitats van recórrer 7,4 milions de quilòmetres, que equivalen a 186 voltes al món

El material mòbil del suburbà va realitzar una mitjana de 1.210 desplaçaments diaris

La Generalitat va facilitar a través de Metrovalencia un total de 443.001 trens i tramvies en el conjunt de la xarxa durant 2020. Aquesta xifra suposa que diàriament es van oferir una mitjana de 1.210 desplaçaments, tenint en compte que l’any passat va ser de traspàs i que en les jornades laborals existeixen més serveis que en el cap de setmana o festius.

Aquest passat any, en la xarxa de Metrovalencia s’ha produït, respecte a 2019, una reducció en el nombre de serveis oferits superior al 9,3% a causa de les restriccions de mobilitat i confinament decretats pel Govern degut a la pandèmia del coronavirus, així com per la supressió d’algunes circulacions, com per exemple les nocturnes de cap de setmana.

En el conjunt de FGV, en sumar els serveis de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, les xifres aconsegueixen les 595.227 circulacions i els 10.078.892 quilòmetres recorreguts.



<b>Serveis per línies</b>

El total dels serveis oferits es va distribuir de la següent manera: 47.907 trens en Línia 1 (Bétera-Villanueva de Castellón); 46.454 en Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda); 44.501 trens en Línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport); 101.877 tramvies en Línia 4 (Mas del Rosari/Lloma Llarga/Fira-Doctor Lluch); 45.736 trens en Línia 5 (Marítim-Serrería-Aeroport); 48.491 tramvies en la Línia 6 (Tossal del Rei-Marítim-Serrería); 42.502 en Línia 7 (Marítim Serrería-Torrent Avinguda); 25.714 tramvies en la Línia 8 (Marítim Serrería-Marina Reial Joan Carles I) i 39.819 trens en Línia 9 (Riba-roja de Túria-Alboraia Peris Aragó).

Les sis línies de metro van oferir en 2020 un total de 266.919 circulacions, mentre que les tres de tramvia 176.082.

<b>7.476.901 quilòmetres recorreguts</b>



El total dels trens i tramvies posats en la via per FGV van recórrer en Metrovalencia un total de 7.476.901 quilòmetres, distribuïts de la següent manera: 1.866.482 quilòmetres en Línia 1; 1.370.960 en Línia 2; 1.030.910 en Línia 3; 991.159 en Línia 4; 548.442 en Línia 5; 363.404 en la Línia 6; 639.375 en Línia 7; 31.942 en la Línia 8; i 634.229 quilòmetres en Línia 9.

Aquesta xifra és equivalent a donar 186 vegades la volta al món seguint el perímetre de l’equador, que és de 40.000 quilòmetres. Els metros han recorregut 6.090.397 quilòmetres, mentre que els tramvies han fet el propi amb 1.386.504 quilòmetres.