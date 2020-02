La Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig inverteix en Alzira més d’1.667.000 euros

Connect on Linked in

Des del PSOE d’Alzira es vol informar de les inversions que el govern de la Generalitat, presidit pel socialista Ximo Puig, ha fet en la nostra ciutat fins al 2019. És important destacar que existeix el Bono Infantil per la qual cosa es veu ampliada l’educació gratuïta fins als 2 i 3 anys, una inversió que ascendeix a 228.746 euros.

També s’han millorat en eficiència energètica als col·legis de l’Alborxí i Garcia Lorca dins del projecte Edificant, on s’ha invertit un total de 234.157 euros. El govern progressista de la Generalitat ha aconseguit mitjançant la Xarxa Llibres, que estos siguen gratuïts i per tant supose un estalvi important per a les famílies alzirenyes, amb una inversió de 404.655 euros.



Una altra de les inversions amb major dotació ha estat la destinada als menjadors escolars. La Generalitat Valenciana ha subvencionat un total de 747.626 euros per a ajudes al menjador. Així mateix també s’ha ajudat al transport individual amb més de 12.500 euros, als projectes innovació s’ha invertit 20.287 euros i per a la millora de les biblioteques dels centres escolar quasi els 20.000 euros.

Fernando Pascual, president del PSOE d’Alzira ha manifestat que “Els socialistes, des de la Generalitat Valenciana, estem treballant per la millora de l’educació dels nostres fills i els nostres néts. Cal destacar l’estalvi que ha significat per a les famílies el tan criticat projecte Xarxa Llibres, on es demostra la forma de fer política entre l’esquerra i la dreta. Així com els més de 747.000 euros d’ajudes al menjador que també ha permès un estalvi important per a l’economia de les famílies de la nostra ciutat”. Pascual també ha assenyalat que “Els socialistes, des de la Generalitat, hem invertit a Alzira més d’1.667.000 euros en educació, i seguirem treballant en eixa mateixa línia, invertint en esta legislatura, especialment en el projecte Edificant que se centrarà principalment en l’institut Rei En Jaume”.