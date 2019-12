La Generalitat Valenciana ratifica, amb la visita del conseller, la seua aposta pel macroprojecte empresarial d’Alberic

Connect on Linked in

El Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, va estar este matí en les instal·lacions de l’empresa Inde, a Alberic, on ja han començat les obres que permetran la construcció allí d’una de les bases empresarials més importants d’Espanya. El conseller va voler així mostrar el compromís de la Generalitat Valenciana amb el projecte que permetrà, en pocs anys, construir a Alberic un centre de magatzematge de productes congelats amb capacitat per a un milió de palets.

“És important revitalitzar la zona. Posar en marxa esta infraestructura logística pot crear molta ocupació, que els responsables de l’empresa estimen en uns 3.000 llocs de treball. Com no pot ser d’una altra manera, des de la Conselleria d’Economia Sostenible els ajudarem per a agilitar els procediments administratius. Eixa connexió entre l’ajuntament i la Generalitat serà clau i volem que siga fluida. Per això hem volgut visitar el centre logístic. Veurem si en este 2020 poden donar-se les condicions perquè funcione i dinamitze tota la comarca a nivell econòmic i d’ocupació”, va argumentar Climent, que també va exposar en la reunió les diferents ajudes públiques a les quals pot acollir-se la companyia per a escometre les imponents obres.

El conseller va estar acompanyat pel president de l’empresa Inde, Juan Antonio Soler; i l’alcalde del municipi, Toño Carratalá; a més de diversos regidors (entre els quals es trobava l’edil d’Indústria, Juan Vergara) i tècnics de la companyia. Si les previsions comercials es compleixen, després de la primera fase que ja han començat es continuarà amb una segona que portaria el centre logístic fins als 240.000 metres quadrats, a través d’una inversió de 400 milions d’euros.

L’empresa de l’Olleria aprofitarà esta infraestructura com a base d’un gran centre de distribució que inicialment permetrà l’emmagatzematge en sec, però que en el futur, amb l’ampliació de les instal·lacions, també es convertirà en un centre preparat per a proveir a empreses del món dels refrigerats i congelats. Es treballarà allí amb al voltant d’un milió de palets que buscaran la distribució per exemple de producte pesquer del nord d’Àfrica en el seu camí cap al centre i nord d’Europa.



El president de la companyia va dir a la reunió que el projecte d’Alberic “és la il·lusió de la seua vida” i que ja s’han solucionat els tràmits amb Iberdrola per a poder proveir la zona industrial de suficient electricitat. Des de la central situada al poble veí de Villanueva de Castellón es construiran quatre línies que permetran proveir el centre logístic amb 45.000 watts.