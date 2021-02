La Generalitat visibilitzarà a dones referents en sectors masculinizados en la setmana del 8-M amb la iniciativa ‘Dons, Transport i Agenda Urbana’

Print This Post

El programa comprén, entre altres activitats, el lliurament dels ‘Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere’ i la presentació de ‘Guia d’Urbanisme de Gènere’



Es publicaran vídeos en xarxes socials per a donar a conéixer el dia a dia de dones que exerceixen oficis en sectors com l’aeronàutica, el transport, l’urbanisme o el sector portuari a Arcadi España és “fonamental” visibilitzar “la labor i el pes real” del paper desenvolupat per les dones

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, visibilitzarà, durant la setmana commemorativa del Dia Internacional de la Dona 8-M, a dones referents en sectors masculinizados amb una programació d’activitats entorn de la iniciativa ‘Dons, Transport i Agenda Urbana’.

“Des de la Generalitat volem mostrar l’exemple de dones que exerceixen el seu treball en àmbits en els quals encara hi ha una major presència masculina, com són els de les infraestructures, la logística, l’urbanisme i el transport. És fonamental visibilitzar la seua labor i el pes real del paper que desenvolupen”, ha afirmat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

“Amb aquesta finalitat -ha continuat el conseller-, hem dissenyat el projecte ‘Dons, Transport i Agenda Urbana’, configurat com un ventall d’actes i iniciatives per a contribuir a la visibilització de la dona”.

Agenda d’actes

La programació d’activitats preveu per al dimecres 3 de març el lliurament dels guardons de la cinquena edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere, organitzats per les conselleries d’Habitatge i de Política Territorial per a reconéixer les iniciatives que promouen la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social d’edificis i entorns de barris, pobles i ciutats.

El divendres 5 de març tindrà lloc el seminari web ‘Lideratge femení en el sector del transport’, en el qual intervindran dones amb llocs directius en l’àmbit del transport de viatgers i mercaderies i de l’activitat marítima i portuària.

També el 5 de març, es presentarà el documental testimonial dirigit per Paqui Méndez, ‘Les dones no perden el tren’, en el qual es realitza un recorregut per les experiències i trajectòria de diverses dones que van començar a treballar en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Durant el cap de setmana, concretament el diumenge 7 de març, se celebrarà la ‘Regata de la dona’ a Xàbia’, en la qual col·labora la Generalitat a través de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes.

El dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona, s’obri al públic a Alacant l’exposició ‘Dones pioneres en l’enginyeria valenciana’, organitzada per la Càtedra Demetrio Ribes.

Finalment, s’ha previst per al dimarts 9 de març la jornada ‘Agenda Urbana Valenciana, Ciutat de Cures’ i per al viernes12 març la presentació de la ‘Guia d’Urbanisme de Gènere’.

Xarxes socials

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, també ha previst la difusió de continguts amb motiu del Dia Internacional de la Dona en els seus perfils de xarxes socials.

Així, es publicaran vídeos en els quals es donarà a conéixer el dia a dia laboral de dones que exerceixen oficis en sectors com l’aeronàutica, el transport de mercaderies i passatgers, l’urbanisme o el sector marítim i portuari, entre altres.