La Generalitat y la FVMP reconocen a Albal por su programa “Imagina” que trabaja la diversidad e inclusión en las aulas

Connect on Linked in

La Direcció General d’Inclusió Educativa del Govern Valencià, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i el Consell Escolar han reconegut a l’Ajuntament que presideix Ramón Marí, per una pràctica d’èxit, a través del seu programa socieducativo “Imagina Albal”, un projecte que treballa la diversitat i inclusió, en tots els centres de la localitat, des de l’any 2017. El Consell es va dirigir al consistori albalense per a aplaudir la iniciativa que reforces els plans comunitaris que desenvolupa la Generalitat des de l’àrea educativa.

La felicitació i posada en valor d’aquesta bona pràctica municipal arriben quan està a punt de formalitzar-se el projecte que s’impulsa, de manera transversal, a través de les àrees de Serveis Socials, Igualtat, Educació i Seguretat Ciutadana.

Pròximament el consistori signarà un acord amb els centres escolars per a crear una xarxa de treball multidisciplinari i que servisca com a eina per a detectar i eliminar factors de risc entre els estudiants, i que no vegen minvat el seu benestar físic ni emocional. Entre altres objectius, tal com explica la responsable de l’Àrea de Serveis Socials, *Leticia *Ricart, està la prevenció i el tractament de comportaments disruptius a les aules, la reducció de l’absentisme i el fracàs escolar, incrementar la taxa d’escolarització en l’educació postobligatòria, millorar les habilitats i competències socials i el disseny d’accions que treballen la inclusió i acaben amb les desigualtats.

El projecte que ha funcionat com una experiència pilot, en alguns centres escolars del municipi i que venia a reforçar les manques en matèria de psicologia que tenen, amb la seua formalització, es farà extensiu a tots a través dels educadors socials, Pedro Costa i Isabel Orea. Fa uns dies, el consistori va reunir a tots els directors i directores de les escoles i del propi institut per a donar a conéixer el programa “IMAGINA ALBAL” i elevar el reconeixement del Consell. La trobada que es va celebrar en l’IES, va estar presidit per les edils Lola Martínez (Serveis Socials), *Melani Jiménez (Educació) i Ana *Duato (Joventut), a més va comptar amb la presència dels responsables de les àrees municipals implicades, entre elles, la de Seguretat Ciutadana, amb l’Intendent de la Policia Local al capdavant, Manuel Ocaña.