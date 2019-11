La gent jove de Picassent sobreviu a la nit de Halloween

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Picassent, junt amb el grup Pikazombi, organitzaren un esdeveniment d’oci alternatiu per a la nit de Tots Sants. Més de 100 joves participaren i aconseguiren sobreviure a les proves físiques i d’enginy que estaven repartides per la zona del Poliesportiu i de l’IES l’Om. En elles, els i les participants es van trobar amb personatges com Freddy Krueger, Chucky, el pallasso de It o la xiqueta de l’exorcista, els qui posaven un poc més de dificultat i tensió al joc, això sí, sense que faltara la diversió.