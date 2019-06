La golfista almussafenya Ana Soria continua imparable la seua trajectòria esportiva

Connect on Linked in

La jove, de 15 anys, va ser quarta en el Campionat d’Espanya de 2a categoria, quedant-se a tan sols un colp de la segona classificada



En el torneig Capitals d’Espanya està al capdavant després de la celebració de dues de les huit jornades del circuit



La jove golfista almussafenya Ana Soria va aconseguir la quarta plaça en el Campionat d’Espanya de 2a Categoria que es va celebrar el passat cap de setmana a Astúries. En els seus exercicis es va quedar a tan sols un colp de la segona golfista classificada, motiu pel qual es troba molt satisfeta amb el resultat. El bon moment que està vivint també es demostra amb el lideratge que ostenta en aquests moments en el Torneig de Capitals d’Espanya que s’està disputant actualment per tot el país. Després de dues de les huit jornades disputades, encapçala un rànquing del qual formen part més de 100 golfistes.



Almussafes també destaca en el golf. La jove Ana Soria continua progressant en aquesta disciplina i aconseguint importants èxits. Després de cinc anys practicant aquest esport, la almussafenya trepitja fort sobre l’herba en els campionats als quals es presenta i continua recollint els fruits del seu intens treball.



El passat cap de setmana, es va traslladar fins al Camp Municipal de Golf La Llorea de la ciutat asturiana de Gijón, per a disputar el Campionat d’Espanya de 2a Categoria. Allí, la integrant del club Foressos Golf va aconseguir situar-se a només un colp de la segona classificada, encara que va concloure la seua intervenció en quart lloc.



D’aquesta forma, va destacar de manera important entre els 46 golfistes participants en les proves de la seua categoria. En total, Soria va anotar 165 colps, 83 en la jornada del dissabte i 82 en la del diumenge. En la convocatòria, que va incloure també la 3a i la 4a categoria, es van donar cita un total de 96 esportistes de distintes comunitats autònomes.



Paral·lelament, l’almussafenya disputa aquests mesos el Torneig de Capitals d’Espanya, un circuit compost per huit proves en el qual està demostrant el seu alt nivell. De fet, després de dues jornades disputades lidera el torneig, en el qual estan inscrits més de 100 participants, un altre motiu que la posiciona com una de les esportistes amb major projecció d’Almussafes.



Aquests èxits, com en altres casos, són fruit del talent, però també del treball. A més de les sessions a peu de camp, en les quals està a les ordres del seu professor, Antonio Cortés, la jove s’entrena físicament de manera intensa quatre dies a la setmana en el gimnàs al costat del preparador físic almussafeny Francesc Moreno.