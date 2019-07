La Gran Entrada de Moros i Cristians de Torrent estrena nou itinerari

Connect on Linked in

Entre les novetats per a les festes d’enguany s’inclouen canvis en el Pregó, el nou Sopar del Fester i una aposta important per la música

Les festes de Moros i Cristians de Torrent es presenten enguany amb grans novetats que faran que els torrentinos i torrentinas, així com visitants vinguts de tota la Comunitat Valenciana, gaudisquen d’uns dies grans en els quals la música, el color i la tradició seran els protagonistes. L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Festes, Pascual Martínez, i el president de la Federació de Moros i Cristians de Torrent, Xavi Santamaría, han detallat tots els canvis d’aquestes festes que, “al llarg dels anys s’han consolidat a la ciutat gràcies al treball i bona disposició de la FMCT”, ha assenyalat l’alcalde. Les novetats més importants se centren en una forta aposta per la música (eix vertebral dels Moros i Cristians), canvis en el Pregó, en la Gran Entrada i l’organització del nou Sopar del Fester.

La primera novetat arriba amb l’acte del Pregó. Com és tradicional, el tret d’eixida de les festes es realitzarà a l’Església de l’Asunción, on tindrà lloc l’ofrena a Abdón i Senén, Sants de la Pedra. Seguidament, els festers i festeres desfilaran per l’Avinguda Al Vedat, però amb canvi de recorregut, perquè en arribar a la font de les Granotes, la comitiva continuarà desfilant pel costat de baixada de l’avinguda fins a arribar a la plaça, nucli de la festa festera de Moros i Cristians. Als peus de l’emblemàtic monument s’estrenaran les festes de 2019 amb les paraules del pregoner, paper que recau en Alfred Costa. El periodista i exregidor de Festes i Cultura de l’Ajuntament de Torrent repeteix format, ja que, per primera vegada, va ser l’alcalde Jesús Ros l’encarregat d’anunciar el començament de la setmana festera de 2018.

D’aquesta manera, com bé ha explicat Santamaría, el canvi de recorregut, també modifica la data de visita a la residència Santa Elena, que passarà a realitzar-se el dia 23. Així doncs, les capitanies i alferecías visitaren a les persones més majors per a acostar-los la festa.

Una de les nits més esperades de les festes, i que és enguany un nou repte, és la Gran Entrada de Moros i Cristians, que estrena nou itinerari. Un acte en el qual participen més de 12.000 persones, entre festers, convidats i visitants, que no volen perdre’s l’espectacular desfilada, que inclou boatos molt elaborats. Com és habitual, els Moros i Cristians comencen la desfilada en Muntanya Sión, baixant pel carrer del “Convent” fins a arribar al col·legi de Trinitàries. No obstant això, enguany, quan la comitiva arribe a la plaça Major, donarà la volta a la Torre i la vorejaran. Per aquest motiu, “es podrà disposar de dues tribunes per a convidats, que passaran de 80 a 140 persones, pel fet que tenim una festa que és un focus d’atenció i d’interés entre molts pobles, fins i tot d’Alacant”, ha assenyalat Santamaría. Així mateix, l’acte comptarà amb dues zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

Els festers també podran gaudir del Sopar del Fester, una festa que es realitzarà als peus de la Torre després del pregó. En la vetlada, els caporals amb més solera faran demostracions del seu art. A més, el públic infantil participara, com és habitual, en la coneguda Entradeta, que cada any congrega a més xiquets i xiquetes que se sumen a la festa, i que tindrà el punt final amb un berenar d’Orxata.