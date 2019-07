Connect on Linked in

L’Ajuntament ha donat consells per a participar i gaudir d’un espectacle que recorrerà demà el centre de la ciutat.

La Gran Fira de València tanca demà els actes pirotècnics amb un correfoc que forma part del cicle «Focs de la València» i que, des de les 23 hores, omplirà de so, llum i color el centre de València. Els grups participants, amb els seus dimonis i bèsties de foc, recorreran el carrer de les Barques, la plaça de l’Ajuntament i l’avinguda del Marqués de Sotelo fins a l’Estació del Nord, en un espectacle on el públic pot participar mirant com a espectador, o de manera activa, corrent i acompanyant els dimonis en les seues danses sota un mantell d’espurnes i foc.



És el quart any consecutiu que la Gran Fira de València incorpora el correfoc dins de la seua programació i de l’apartat «Focs de la València», centrat en els espectacles pirotècnics, i en el qual també es vol posar en valor manifestacions pirotècniques Valèncianes menys conegudes, com este acte participatiu on totes les persones que ho desitgen, amb les mesures de seguretat i precaució corresponents, poden participar ballant i dansant amb els dimonis, que en esta ocasió seran L’Infern Faller, Els Socarrats de Campanar, Dimonis de Montolivet i Dimonis de Massalfassar.



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha animat «a tots els Valèncians i Valèncianes i als nombrosos turistes que ens visiten a participar del correfoc, ja que es tracta d’un ritual del foc participatiu on el públic és actor i no només espectador». A més, ha recordat que, enguany, «el correfoc tornarà a estar encapçalat pel Rat Penat Valentí, basat en el mític personatge d’un cómic dels anys 80 creat per Sento Llobell, que l’any passat es va incorporar al patrimoni festiu, i enguany va estar present en la calvacada inaugural de la gran Fira i en la desfilada de la Gran Nit».



Encara que els articles de pirotècnia que s’utilitzen en el correfoc estan catalogats com no perillosos, es recomana prendre algunes precaucions per a evitar cremades produïdes per les espurnes i qualsevol altre tipus d’incidents. S’aconsella que els participants visten roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, que es posen una gorra o barret de cotó o d’un altre material ignífug que cobrisca tot el cap. En cas de tenir els cabells llargs, hauran de portar-lo lligat i tapat.



Igualment, es recomana als ciutadans i ciutadanes que desitgen participar de forma més activa en el correfoc que es protegisquen els ulls, porten un calçat que cobrisca i subjecte bé els peus i respecten les figures de foc, els dimonis i els músics, sense impedir el pas del correfoc, ni agarrar o espentar els dimonis. En cas de cremada, es recomana que isquen del correfoc, banyen lleugerament la zona afectada i vagen al punt d’assistència sanitària, que estarà situat al final del recorregut. Un altre consell és que no arrepleguen del sòl cap article pirotècnic utilitzat pels dimonis. Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.



Per als qui assistisquen com a espectadors s’aconsella que, si porten roba amb qualsevol component sintètic, guarden una distància prudent per a evitar que els arriben les espurnes i els puguen cremar la roba. Si a qualsevol persona del públic li cau una espurna en una peça de roba sintètica, no se li ha de tirar aigua. També es recomana que eviten pujar els xiquets i xiquetes a coll perquè les espurnes no els vagen als ulls i que no llancen cap objecte ni tiren aigua als dimonis o a qualsevol component de l’espectacle.