La Guàrdia Civil de València demana col·laboració ciutadana per a la localització i detenció d’un individu que ha comés diversos fets delictius

La Guàrdia Civil de València busca des d’el mes de febrer passat a un home pels delictes de robatori amb violència i intimidació

L’últim fet va ser comés dilluns passat en la carretera que uneix Chelva amb La Yesa en apropiar-se d’un vehicle per a emprendre la fugida

La Guàrdia Civil de València amb més de 30 efectius de diferents unitats continua buscant de manera incansable a un home d’entre 35 a 40 anys d’edat aproximadament, complexió prima, de 1,70 a 1,80 d’alçada, rostre prim i nas pronunciat i fi, rostre bru i cabells bruns i parla castellà sense cap accent especial i sembla vestir dessuadora blanca i pantalons foscos. Pels delictes de robatori amb violència i intimidació.

El primer fet constatat que se li atribueix a l’individu no identificat, va ser el passat el 25 de febrer de 2020, després de l’ocupació d’un habitatge de manera il·legal en la pedania denominada Els Coixos de Requena.

Des d’aqueix moment la Guàrdia ha desplegat robatori la Guàrdia Civil ha desplegat diferents dispositius per a la seua cerca amb les següents unitats, GRS, USECIC, SEGURETAT CIUDANA, GAR, HELICOPTERO, CINOLOGICO i POLICIA LOCALS DE LES DEMARCACIONS CORRESPONENTS.

L’últim fet conegut dilluns passat 25, en el qual robe un vehicle de manera violenta en una pedania de la localitat de Chelva i que abandone minuts més tard estavellant-se amb ell. La qual cosa s’intensifique la cerca per les unitats abans esmentades per a la seua localització i detenció.

Cal destacar la importància de la col·laboració ciutadana per a detectar a aquesta persona, comunicant directament a la Central de Serveis Cos, telèfon 062 o el dispositiu Alertcorps per a detectar qualsevol delicte

Modus operandi d’aquesta persona consisteix a entrar en habitatges no habitats, sostraure menjar i robar vehicles sota violència i intimidació per a abandonar-los o estavellar-los.

És molt important recalcar que si es detectarà a l’individu, evitar qualsevol enfrontament amb ell ja que pot ser que porte una escopeta. Avisar el més ràpid possible a la Guàrdia Civil.