La Guàrdia Civil de València deté a 10 membres i investiga a un altre d’una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues a nivell nacional

En el marc de l’OPERACIÓ “BEECOKE”, s’ha procedit a la detenció de 10 persones i a un investigat per delictes contra la salut pública, organització criminal tinença il·lícita d’armes i blanqueig de capitals

El grup distribuïa la droga per diferents províncies de territori nacional camuflada a vegades en bombones de butà

Amb està macro operació s’han pogut esclarir un total de 5 fets delictius

El mes de juny, va començar l’operació “BEECOKE” una operació conjunta entre la Guàrdia Civil de Carlet, de Carcaixent, i l’Equip de Policia Judicial de Carlet, quan van identificar a un home que podria estar distribuint cocaïna a mitja escala a la província de València. Una vegada va anar avançant la investigació, es va poder comprovar el seu modus operandi i van anar identificant-se integrants del que posteriorment es va poder esbrinar que es tractava d’una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. El primer investigat es desplaçava en un vehicle mixt amb buit anomenat “caleta” pels traficants de drogues, que accionava la seua obertura amb un comandament de radiofreqüència, i que es trobava sota el sòl dels seients davanters del vehicle. En ell transportava la cocaïna que distribuïa, així com els diners que recaptava per les vendes.

Els diners recaptats era tan quantiós que havia de cremar els envasos i anotacions, en un camp propietat d’un familiar, en el qual va ser vigilat quan el feia.

Després d’identificar a nous membres de l’organització, es va comprovar que diversos d’ells utilitzaven el mateix vehicle amb la mateixa “caleta” i que distribuïen cocaïna, concretament per poblacions de les províncies de València, Alacant i Múrcia. Per a no ser detectats, no guardaven ni droga ni diners en els seus domicilis, tenint pisos llogats, a nom de terceres persones per si eren investigats, que no es descobriren els llocs on els ocultaven. També es va detectar que un dels objectius que tenia com a activitat legal l’apicultura, podria estar utilitzant aquesta activitat per a portar grans quantitats de droga, sense ser molestat amb controls policials, en fer-ho entre ruscos amb bresques d’abelles, que es transporten a la nit. Després de l’explotació de l’operació en data 15-12-2020, i la realització de 18 registres, es van localitzar diversos punts on se sovintejava cocaïna, un laboratori en la localitat d’Alcoi(A) on s’adulterava i tallava la droga, amb bàscules, premsa i abundant substància de tall, i un altre pis que utilitzaven per a guardar la droga i diners a Aielo de Malferit(V). També van ser intervingudes diverses armes de foc, entre les quals es destaquen dues armes curtes amb els números de sèrie llimats. Diversos dels investigats, guardaven la droga rebuda en bombones de butà preparades per a això i que estaven buides per dins. És de destacar el nivell de vida que portava en concret un dels objectius principals de l’organització, que vivia en un xalet de luxe en una coneguda urbanització de la província de València, havent-se muntat diverses empreses suposadament per a blanquejar els diners provinents de la droga, entre elles un gimnàs. Així com un altre dels integrants, que malgrat manejar importants sumes de diners, cobrava un subsidi per desocupació a majors de 52 anys des de l’any 2010. Després de les detencions, es van comprovar els vehicles mixtos utilitzats per part de l’organització per a la comissió dels delictes, trobant en les “caletas” droga, així com en un d’ells quasi 340.000 euros envasats al buit.

Després dels registres, es van efectuar 10 detencions, es va investigar a una persona, així com l’aprehensió dels efectes, vehicles, armes i substàncies, relacionats en el seu apartat corresponent de la present fitxa.

S’ha aconseguit desarticular una important xarxa de tràfic de cocaïna que operava a les províncies de València, Alacant i Múrcia.

En la citada operació s’han realitzat 18 registres en diverses localitats de les províncies de València, Alacant i Múrcia que va portar a la detenció de 10 persones i a la investigació d’una altra, totes elles de nacionalitat espanyola i ucraïnesa pels delictes de tràfic de drogues, organització criminal, tinença il·lícita d’armes i blanqueig de capitals.

S’han confiscat 40 kg de cocaïna,13 trossos de resina d’haixix, 200 grams de marihuana, 630.000 euros en efectiu, 3 armes de foc curtes, 5 escopetes, 2 rifles de caça major, gran quantitat de munició, 1 laboratori per a adulterar cocaïna, així com 15 kg de substàncies adulterants per al tall, 8 vehicles 3 d’ells amb habitacles ocults accionats amb comandament a distància per a guardar diners i drogues, 5 màquines per a comptar diners, bàscules per a pesar la droga, 5 bombones de butà preparades per a guardar diners o droga, 1 inhibidor de freqüència, telèfons mòbils de gamma alta, rellotges de reconegudes marques i documentació diversa acreditativa del delicte de blanqueig de capitals.

L’Operació s’ha saldat amb la total desarticulació de l’organització criminal que operava a les províncies de València, Alacant i Múrcia. Els detinguts, 10 homes la investigada una dona d’edats compreses entre 31 i 63 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i ucraïnesa.

En aquesta operació també han col·laborat: GRS de València, USECICs de València i Alacant, USECIAs de Sueca i Paiporta, Grup Cinólogic de València i Alacant i unitats de Seguretat Ciutadana de la província de València, Alacant i Múrcia. Han sigut un total de 150 agents de Guàrdia Civil.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.7 d’Alzira.