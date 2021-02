La Guàrdia Civil de València en els tancaments de punts perimetrals de la província en aquesta última setmana s’ha confiscat entorn a 12 kg de cocaïna i prop de 30 kg de marihuana

Connect on Linked in

En el marc de la lluita perquè es respecten les normatives vigents del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana està setmana s’han s’han intervingut prop de 30 kg de marihuana i al voltant de 12 kg de cocaïna

La Guàrdia Civil a més de vetlar per la seguretat i el benestar de les persones evitant els desplaçament no justificats per a impedir la transmissió del Covid-19 mitjançant els controls diaris que realitzen els agents en el marc de la lluita perquè es porten a terme les mesures vigents contra el Covid 19, en diversos punts de controls també duen a terme la seua missió tradicional de vigilància, regulació i control del trànsit i seguretat viària, la vigilància del transport terrestre en el qual fan controls d’equipatges. S’han detectant en està última setmana grans quantitats de drogues.

Per això des de la Guàrdia Civil de València incideix que qualsevol persona que detecte alguna il·legalitat contrària a les normes anti Covid 19 ho comunique a través del 062. Recordem que les mesures del tancament perimetral estaran en vigor com a mínim fins a l’1 de març.