La Guàrdia Civil de València investiga a 3 persones per caça furtiva al parc natural de les Falçs del Cabriol de la comarca Requena-Utiel

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els suposats autors caçaven animals catalogats com a “espècies protegides”.

La Guàrdia Civil de Camporrobles, va procedir a la investigació de tres homes de nacionalitat espanyola, per un delicte relatiu a la protecció de la Flora i la Fauna.

El passat 09 d’abril, sobre les 11.30 hores, i després de tindre coneixement que estaven efectuant trets al parc natural de la Falçs del Cabriol, situat en la localitat de Villargordo del Cabriel, els agents es van traslladar al lloc. Posteriorment van realitzar una llarga batuda darrere de trobar als responsables, localitzant mitjançant l’ús de binoculars, a 3 persones en un vehicle proveïdes d’escopetes de caça.

Després d’identificar als suposats autors, aquests van intentar enganyar els agents amb diferents versions de per què es trobaven en el lloc. Seguidament, els agents van continuar realitzant labors d’investigació que van donar com a resultat la localització de 3 baines utilitzades, una escopeta de caça i un animal abatut en el sòl, corresponent el mateix a una cabra muntesa catalogada com a “espècie protegida”.

Finalment, es va investigar als 3 homes de nacionalitat espanyola i edats compreses entre els 46 i els 52 anys d’edat, com a suposats autors d’un delicte relatiu a la protecció de la Flora i la Fauna, quedant intervingudes diverses escopetes de calibre 12, la peça caçada, i les baines utilitzades.

Les diligències van passar a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció *nº1 de Requena (València).