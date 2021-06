La Guardia Civil de Valencia procede contra una persona por el presunto delito contra la seguridad vial

Print This Post

La Guàrdia Civil de València procedeix contra una persona pel presumpte delicte contra la seguretat viària

La Guàrdia Civil del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana ha detingut a un home de 45 anys de nacionalitat espanyola, per un presumpte delicte contra la Seguretat Viària en el terme municipal de la localitat de Torrent

Agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia civil, han procedit a la detenció d’un home, per la comissió d’un suposat delicte contra la seguretat viària (per conducció superant els limites de de velocitat establits en la via interurbana).

A les 12.00 hores del dia 31 de maig de 2021, realitzant un control de velocitat una patrulla de l’Agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil, en carretera CV-366 km. 4,000 en terme municipal de Torrent (València), van detectar a un motorista, conduint una motocicleta Yamaha, model *Tracer 900 *GT, que circulava a 191 km/h. en un tram limitat a 100 km/h. Per aquest fet es van instruir diligències 187/2021 del Subsector de València, per un presumpte delicte contra la Seguretat Viària per conduir superant els límits de velocitat establits.

Es va procedir a l’esclariment de la comissió d’un Delicte contra la Seguretat Viària, article 379.1.- El que conduïra un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en 80 km./h., en via interurbana. Es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable, circulant a una velocitat molt superior a la permesa en la via.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Torrent (València)