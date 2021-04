La Guàrdia Civil de València procedeix contra un home de 25 anys per diversos delictes greus contra la Seguretat Viària

Print This Post

L’Equip d’Atestats de València en col·laboració amb l’Àrea d’Investigació d’Almussafes, així com el Cap de destacament i una patrulla d’Alzira, han procedit a la investigació d’un home de 25 anys d’edat i de nacionalitat espanyola per la comissió dels suposats delictes de conducció temerària, pèrdua de vigència del permís de conducció, lesions greus per imprudència i abandó del lloc del sinistre.

Després de veure’s obligat a detindre el vehicle pels danys produïts en aquest, el subjecte es persona en la Caserna d’Almussafes minuts després per a comunicar-lo, oferint versions contradictòries en nombroses ocasions. Els Agents de la Caserna van constatar després d’un test de drogues, que el subjecte va llançar resultat positiu en *THC, a més de circular amb el permís de conduir sense vigència.

Posteriorment, es va prendre declaració a diversos testimonis i a la resta d’implicats, realitzant inspecció ocular del lloc i dels vehicles sinistrats, arribant a la conclusió que el detingut conduïa amb les llums apagades i que com a resultat del succés hi ha un menor de 15 anys que es troba en estat greu.

Finalitzades les investigacions dels Agents actuants, se li deté i posa en llibertat com a suposat autor d’un delicte de lesions greus per imprudència greu i un altre per conduir amb temeritat manifesta.

Les diligències van passar a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Picassent (València).