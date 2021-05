La Guàrdia Civil desarticula una organització criminal que es dedicava al cultiu de marihuana en la localitat de Corbera

Print This Post

En el marc de l’OPERACIÓ “ANTÍOPE”, s’ha procedit a la detenció de 3 persones per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal

El grup es dedicava al cultiu extensiu de marihuana en diverses naus exclusives per a això

Amb està operació s’han pogut interceptar més de 800 plantes de marihuana, a més de material i útils per al seu cultiu

L’Àrea d’Investigació de la Guàrdia Civil de Sueca, va iniciar l’Operació “*ANTÍOPE”, que va culminar amb la desarticulació d’una organització dedicada al cultiu de drogues, emprant per a això naus situades en el polígon d’aquesta localitat.

Després d’observar un augment considerable d’infraccions penals a l’interior de casetes de camp dels voltants del terme municipal de Corbera, es van iniciar les investigacions per a la identificació dels presumptes autors.

En el transcurs d’aquestes, es va detectar activitat dins d’un polígon situat en el terme municipal de Corbera, alçant sospites que es poguera estar cometent un il·lícit penal.

Després d’acudir al lloc els agents, es va procedir al registre de dues edificacions diferenciades situades a l’interior de la parcel·la.

En la primera d’aquestes, es van trobar diversos sacs amb restes de plantes de marihuana, trobant-se la resta de la nau quasi buida. La segona edificació, albergava una plantació de marihuana contenint en el seu interior més de 800 plantes de marihuana en fase de creixement, així com un sac amb prop d’un quilo de cabdells llestos per a la seua distribució.

Es va aprehendre gran quantitat de material que componia la plantació: 109 focus de 600W, 32 ventiladors, 110 transformadors elèctrics (balastos), 4 aparells industrials d’aire condicionat, 2 peladores, 3 termòmetres digitals, 3 filtres de carboni i 10 assecadores de tela (per a assecat de cabdells). A més, es va comprovar que tot l’aparell elèctric aparellat a la plantació es proveïa fraudulentament d’una torre d’alta tensió pròxima.

L’operació va finalitzar amb la detenció de 3 homes de nacionalitat espanyola i marroquina, d’edats compreses entre els 40 i els 51 anys, pels presumptes delictes de pertinença a Grup Criminal, Contra la salut pública (cultiu de marihuana) i defraudació de fluid elèctric.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Sueca.