La Guàrdia Civil desmantella un punt de venda de droga al detall en la localitat de Silla

En el marc de l’operació “SALATORII”,s’ha procedit a la detenció de dues persones implicades en un delicte contra la salut pública

Amb està intervenció s’ha evitat l’entrada en el mercat il·legal de substàncies estupefaents per a la seua venda a la menuda

La Guàrdia Civil de Silla, en el marc dels serveis orientats a previndre i perseguir el tràfic de drogues, ha desenvolupat l’operació “*SALOTORII”, procedint a la desarticulació d’un punt de venda de drogues de la localitat de Silla, i a la confiscació de gran quantitat de substàncies estupefaents i efectes relacionats amb l’activitat il·lícita esclarida.

La Guàrdia Civil de Silla va tindre coneixement des de finals de l’any 2020 d’any que suposadament en un habitatge de la localitat abans esmentada s’estava venent substancies estupefaents per part dels habitants.

El modus operandi d’aquestes persones consistia a tindre un habitatge per a venda de les substàncies estupefaents i una altra on residien habitualment portant una vida normal per a no alçar sospites. Aquest tipus d’activitat es realitzava durant tots els dies de la setmana i a diferents hores d’aquest, tenint un ventall de clientela molt ampli.

Després de diverses gestions i labors d’investigació, seguiment i vigilància del lloc d’actuació, domicilis i voltants, s’inicia l’Operació SISOMAN aconseguint-se procedir a la detenció d’un home i una dona de 31 i 39 anys d’edat i de nacionalitat espanyola, com a autors dels fets que s’esmenten.

Fruit de les investigacions, es va poder comprovar com efectivament es donaven amb freqüència vendes de suposada substancia estupefaent a eventuals consumidors que acudien a l’habitatge.

Durant el registre es va confiscar al voltant de 10 grams de cocaïna, més de 4.000 euros, elements de pesatge i grameig (bàscules, plàstics, filferros per a les dosis), joies i documentació sobre la compra de cotxes (van comprar tres vehicles en menys d’un any) sense aparents ingressos que el justificaren.

Com a conseqüència d’aquesta operació, els agents, han procedit a la detenció d’aquestes dues persones d’edat, per un presumpte delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.

De les labors operatives desenvolupades, es va poder identificar als l habitants de l’habitatge, així com constatar que aquest domicili era utilitzat com a punt de venda de drogues i amb un gran nombre de “clients”.

La Guàrdia Civil dona per desmantellat un important punt de venda de substàncies estupefaents en la localitat de Silla.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat d’Instrucció núm.1 de Carlet.