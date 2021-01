La Guàrdia Civil desmantella una organització criminal dedicada al trafique de drogues i desarticula set punts de venda a Almussafes i Benifaió

Connect on Linked in

La Guàrdia Civil d’Almussafes en el marc d’un operatiu ha detingut a 8 persones per la seua presumpta implicació en delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i falsificació de moneda

L’operatiu va culminar amb l’aprehensió de cocaïna, marihuana, hachis, substància de tall i cristall, a més de vehicles, diners en efectiu falsificat i material informàtic

La Guàrdia Civil d’Almussafes en el marc d’un operatiu ha desmantellat una organització dedicada al trafique de drogues en diversos punts d’Almussafes i Benifaió.

Des de primers de març de l’any en curs, s’estava investigant una possible xarxa de tràfic de drogues, que exercia la seua activitat il·lícita en domicilis d’estes localitats.

Fruit d’aquestes investigacions per part dels agents es va poder determinar que es tractava d’un grup organitzat format per 8 persones.

Es van realitzar 7 registres en domicilis confiscant-se diferent quantitat de cocaïna, marihuana, hachis, substància de tall i cristall, a més de 6 vehicles, 15 mòbils, i diners falsificats

Per tots aquests fets es va procedir a la detenció de 8 persones, 7 homes i una dona d’edats compreses entre els 25 i 61 anys tots espanyols, per la seua presumpta participació dels delictes de trafique de drogues, pertinença a organització criminal i falsificació de moneda.

Amb este operatiu s’ha aconseguit desmantellar aquesta xarxa que utilitzava 7 domicilis a Almussafes i Benifaió com a punts de venda de droga

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Carlet.