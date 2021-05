La Guàrdia Civil desmantella una xarxa dedicada a l’explotació sexual de dones i al tràfic de drogues

Connect on Linked in

S’ha detingut als 4 integrants de l’organització pels suposats delictes de tràfic d’éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals

S’han intervingut 36.000 euros en efectiu, cocaïna i elements de tall i pesatge per a la seua distribució, a més de 4 immobles valorats en 300.000 euros i un compte bancari amb més de 40.000 euros

Les víctimes eren obligades a aconseguir que els clients allargaren les estades mitjançant el consum de substàncies estupefaents i alcohol, augmentant així la factura final pels serveis i consums prestats

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació “MADAME”, ha desarticulat una xarxa delictiva dedicada a l’explotació sexual de 7 dones en les localitats valencianes de Gandia i Alzira.

S’ha detingut a 4 persones (2 homes i 2 dones, d’edats compreses entre els 20 i 46 anys de nacionalitats espanyola i boliviana), pels suposats delictes de tràfic d’éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

Els membres de la xarxa explotaven sexualment a aquestes dones en diversos domicilis d’Alzira i Gandia aprofitant-se de la seua situació de necessitat i vulnerabilitat, ja que presentaven addicció a substàncies estupefaents, a més d’estar en situació irregular al país. Les víctimes havien adquirit una el deute amb l’organització que era cada vegada major, mentre que els suposats autors obtenien suculents beneficis econòmics.

Així mateix, les víctimes eren obligades a aconseguir que els clients allargaren les estades mitjançant el consum de substàncies estupefaents i alcohol, augmentant així considerablement la factura final pels serveis i consums prestats. Aprofitant aqueixa situació, els sostreien les targetes de crèdit i les passaven pels datafonos, obtenint un valor de 20 euros en cada transacció. Els beneficis econòmics obtinguts eren posteriorment blanquejats a través d’una empresa fantasma, mitjançant l’adquisició de béns immobles que posteriorment utilitzaven per a continuar exercint de nou la prostitució. En els registres s’han confiscat 36.000 euros en efectiu, cocaïna i elements de tall i pesatge per a la seua distribució, a més de documentació acreditativa dels fets. S’ha intervingut també 4 immobles valorats en 300.000 euros, un compte bancari amb més de 40.000 euros i un vehicle turisme que havien obtingut amb el blanqueig dels beneficis. Les diligències han sigut posades a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Alzira. L’operació ha sigut desenvolupada per agents pertanyents a l’Àrea d’Investigació de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna (València). Per a més informació poden cridar a l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC) de la Guàrdia Civil de València, al telèfon 96-317.46.60 Ext. 379.