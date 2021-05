La Guàrdia Civil deté a 2 homes implicats en un robatori amb violència i intimidació i detenció il·legal a una dona en la localitat de Benifaio

Print This Post

Els suposats autors, van assaltar un domicili amb la mata en el seu interior, a la qual van emmanillar per a robar-li els diners

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació “LOGAN-15”, ha procedit a la detenció de 2 homes per un Delicte de Robatori amb Violència i Intimidació i un Delicte de Detenció Il·legal.

A les 21.50 hores del passat 27 d’abril de 2021 es va produir el concurs de tots dos delictes en un domicili de localitat de Benifaio, comés per dos individus, armats amb armes blanques (ganivets de grans dimensions), els quals van assaltar a la mata quan es trobava sola en el seu domicili per a robar-li.

El modus operandi utilitzat pels autors, va ser cridar al domicili fent-se passar per coneguts de la mata, per a accedir a l’interior. Una vegada dins de l’habitatge, la van lligar de peus i mans -amb brides de plàstic- , mentre se li exigia saber on estava els diners.

Per tots els fets anteriors, els agents de la Guàrdia Civil d’Almussafes van iniciar gestions per a localitzar als dos autors del greu fet delictiu.

Finalment, els esbrinaments van donar el seu fruit, i el dia 30 d’abril de 2021, es va procedir a la detenció d’un dels autors i posada a la disposició del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Carlet (V), que va decretar el seu ingrés a la presó.

Després de la primera detenció i continuant amb la investigació, van donar un resultat positiu, ja que es va culminar amb la detenció del segon autor dels fets. Aquest subjecte va ser qui havia emmordassat a la mata i, al seu torn, executat els actes més violents durant l’assalt a l’habitatge.

Per tot l’anterior, es va procedir a la detenció i posada a disposició judicial de l’altre autor dels fets, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i detenció il·legal.

La diligències al costat del detingut van ser entregades al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Carlet (V).