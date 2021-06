La Guàrdia Civil deté a 5 treballadors d’una empresa, per delicte d’estafa en la localitat de Picassent

En el marc de l’operació “VAILAX” s’ha desarticulat una xarxa d’estafes, de venda de xicotets aparells electrònics per part dels seus treballadors

S’ha detingut a 5 homes i 11 investigats, tots treballadors de l’empresa, a la qual estafaven

La Guàrdia Civil de Picassent, en concret d’Àrea d’Investigació, en el marc de l’Operació “VAILAX”, ha procedit a la detenció de 5 homes de nacionalitat espanyola, i 11 investigats per Delicte de Furt, Delicte d’Estafa, Delicte de Falsedat Documental i Delicte d’Encobriment.

A la fi de 2020 es va rebre en dependències oficials, denúncia d’una empresa de Picassent dedicada a la fabricació i comercialització de xicotets aparells electrodomèstics. Els fets denunciats feien referència a una suposada activitat delictiva organitzada i continuada des de feia uns dos anys, ja que van començar a desaparéixer gran quantitat de xicotets electrodomèstics de l’interior d’aquesta empresa. Durant aquest període l’empresa no ha pogut esbrinar o acreditar com havien desaparegut aqueixos productes, estimant el valor de les perdudes en desenes de milers d’euros, desconeixent la quantitat exacta.

L’empresa va decidir augmentar substancialment les mesures de vigilància i seguretat entorn dels presumptes furts, en existir sospites de podia tractar-se de l’empresa.

Es va tindre coneixement, per mitjà d’un treballador que un grup d’empleats actuava sota un “modus operandi” perfectament dissenyat, per a sostraure productes i enviar-los ells mateixos a persones del seu entorn, eludint el procediment de seguretat i produint-li unes pèrdues quantioses a l’empresa.

Els presumptes autors obtenien productes de l’interior de l’empresa i els enviaven mitjançant Correus *Express als domicilis dels receptors, sense gravar-lo en l’aplicatiu intern de l’empresa.

Després de les investigacions per part de l’Àrea d’Investigació d’aquesta unitat, es va esbrinar la identitat de les persones receptores dels productes obtinguts de manera fraudulenta, procedint-se a la investigació d’11 persones, totes elles per la seua presumpta participació en suposats delictes d’encobriment.

Per tots els fets esmentats, es va procedir a la detenció de dos treballadors, i uns mesos mes tard, es va procedir també a la detenció dels altres tres, tots ells per la seua presumpta participació en suposats delictes de furt, estafa i falsedat documental.

Les diligències i els detinguts, han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 3 de Picassent (València)