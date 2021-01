La Guàrdia Civil deté a dos persones per un delicte d’encobriment de mòbils sostrets a Alfafar

En l’operació “FELLOFF” realitzada per la Guàrdia Civil d’Alfafar s’ha detingut a una dona i un home per un delicte d’encobriment

Aquestes persones havien adquirit dues terminals mòbils a una persona que entre en el negoci que regentaven a Silla i els va oferir els telèfons per un preu bastant per davall del seu valor de mercat

La Guàrdia Civil en l’operació “FELLOFF” realitzada per la Guàrdia Civil d’Alfafar s’ha detingut a dues persones per un delicte d’encobriment en adquirir mòbils sostrets d’un establiment d’Alfafar.

La Guàrdia Civil d’Alfafar va tindre coneixement d’un succés on un home va accedir al seu establiment situat en un centre comercial de la localitat d’Alfafar sol·licitant adquirir dues terminals telefònics d’alta gamma, valorats tots dos en 1.600 euros. Una vegada preparats per al seu lliurament, l’individu va sol·licitar a més la intenció d’adquirir una videoconsola, per la qual cosa la perjudicada va haver d’absentar-se del taulell per a recollir-lo en el magatzem, moment que va aprofitar el client per a agafar els dues terminals telefònics ja preparats que es trobaven en el taulell i eixir corrent de l’establiment.

Després de les oportunes gestions amb les diferents companyies telefòniques, per part dels Agents actuants de l’Àrea d’Investigació, es va procedir a l’esbrinament de la identitat de les persones que havien estat utilitzant dits terminals sostrets, resultant ser veïns de la localitat de Silla, es va poder comprovar que es tractava d’una mare i el seu fill, de 40 i 21 anys respectivament, els usuaris de tots dos telèfons, que van ser detinguts per un delicte d’encobriment.

Tots dos van justificar la utilització dels mateixos indicant que regentaven un negoci en la localitat de Silla (València) i un client al qual no coneixien, els va oferir dues terminals mòbils pel fet que posseïa una empresa i volia canviar de telèfons, oferint-los els dos per 1.000 euros.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Catarroja.