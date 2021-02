La Guàrdia Civil deté a dos persones per un presumpte delicte de robatori amb violència en la localitat d’Albalat de la Ribera

Connect on Linked in

Els detinguts van utilitzar la força i la violència a les seues mates causant lesions a dues d’ells

Els habitants que vivien en el domicili i que es trobaven en aqueix moment a l’interior de l’habitatge, un matrimoni amb els seus dos fills

Gràcies a la ràpida actuació dels agents es va poder localitzar i detindre en el mateix matí de dia d’ahir als autors dels fets delictius

La Guàrdia Civil dins dels serveis establits de manera permanent, en el marc del pla d’actuacions per a la prevenció de robatoris amb violència, ha detingut a un home i una dona de 19 i 20 anys de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Sobre les 08.10 h del dia 02 de febrer de 2021 es rep un avís dirigit a les patrulles de la Guàrdia Civil en servei d’un fet delictiu ocorregut a Albalat de la Ribera (València), on pel que sembla uns individus havien entrat per força a l’interior d’un habitatge amb els habitants dins per a intentar robar.

Abans aquests fets es va personar ràpidament la Guàrdia Civil de Sueca en el domicili on van tindre lloc els fets. Les víctimes comuniquen als agents que sobre les 08.00 h del matí algú va trucar a la porta del seu domicili i en obrir la porta per a veure de qui es tractava i sense mediar paraula, dues persones, un home i una dona van espentar a una de les habitants llançant-la al sòl boca avall immobilitzant-la amb el pes de tots dos, i exigint-li repetidament diners. Van tapar la boca altra de les mates, colpejant-li l’en el coll amb el puny i posteriorment van intentar asseure’l en una cadira tapant-li els ulls amb intenció que no els vera la cara. En aqueixos moments un dels habitants es va posar a cridar fort, escoltant-li el seu fill, que en aqueixos moments es trobava a la seua habitació.

En cerciorar-se el fill del que estava succeint i agafant una mica de la cuina, es va enfrontar als assaltants, baixant a més la seua germana, la qual va poder veure com una dona apuntava amb una arma de foc al seu germà, sent aquesta tirada al sòl també pels assaltants, colpejant-li al cap.

Que mentre això succeïa aprofite una de les mates la circumstància del cúmul de persones i agressions per a dirigir-se corrent a la finestra per a demanar auxili. Davant aquesta situació els assaltants van eixir precipitadament, abandonant el domicili.

Segons la descripció que la mates que van donar dels autors a la Guàrdia Civil es tractava de dues persones, un home i una dona, d’uns 20 anys, la dona alguna cosa mes jove, tots dos de pell bruna, vestint amb roba fosca, l’home amb complexió mitjana forta i la dona de complexió normal.

Després de la recollida de dades, la patrulla de servei va participar aquests fets a la Central Operativa de Servei, observant que el titular del vehicle, tenia la seua residència en la localitat d’Alberic.

Sobre les 08.30 h del mateix dia 2 es rep comunicació de la Guàrdia Civil d’Alberic de la localització del vehicule, el qual es tracta d’un vehicle conegut pels components de la Guàrdia Civil d’aquesta població.

Fruit de les gestions realitzes pels responsables de l’operatiu de la Guàrdia Civil de Sueca i Alberic, localitzen el vehicle amb dos passatgers en el seu interior després de ser identificats i comprovant que són els autors dels fets són detinguts, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència en un domicili de la població d’Albalat de la Ribera

En el registre realitzat en el vehicle es localitza, una pistola amb aparença real de “Airsoft, una pota de cabra d’uns 80 cm de longitud, una cisalla, uns guants d’obra, un ganivet d’uns 12 cm de fulla i cinc brides de plàstic. A més el vehicule és intervingut. .

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d’Instrucció núm.1 de Sueca.