La Guàrdia Civil deté a dues persones per la seua implicació en dos robatoris amb força en domicilis confrontants en la localitat de Picassent

La Guàrdia Civil de Picassent ha detingut a dues persones “in fraganti” després d’haver comés diversos robatoris amb força en el mateix dia en habitatges confrontants

En està operació denominada ”BEZAN” ha col·laborat també Policia Local de Picassent

La Guàrdia Civil dins dels serveis establits de manera permanent, en el marc del pla d’actuacions per a la prevenció de robatoris amb força en domicilis i establiments, ha detingut a 2 persones “in fraganti” per la seua implicació en robatoris amb força en la localitat de Picassent.

Els fets van ocórrer el passat 21 de desembre de 2020 quan es va rebre una trucada telefònica d’un home, informant que s’estava produint un robatori en el seu domicili de la localitat de Picassent (València) i que a més creia que els autors estaven encara a l’interior de l’habitatge.

Immediatament els agents es van traslladar al citat immoble, on estava esperant el seu titular.

En aqueix moment es van personar en també en el lloc dues patrulles de Policia Local de Picassent, procedint a donar suport als agents de la Guàrdia Civil..

Després d’accedir a l’interior de l’immoble del requeridor, es va poder apreciar una finestra forçada en les escales que comuniquen amb el pis superior.

Durant la inspecció de l’immoble es van escoltar sorolls a la terrassa exterior i un dels agents va veure com dos homes saltaven a la terrassa de l’habitatge confrontant, saltant novament a la terrassa de l’habitatge on van ser sorpresos i on finalment van ser detinguts pels agents..

Els detinguts van ser informats dels motius de la seua detenció i dels seus drets constitucionals, manifestant tots dos que no entenien el castellà, procedint a realitzar lectura de drets en idioma italià i a avisar a un intèrpret del citat idioma.

Després de conducta a la inspecció dels detinguts es van trobar diverses joies ocultes entre la roba i un total de 653,60 euros en metàl·lic que portaven en les seues carteres.

Una vegada personats en dependències policials amb els detinguts, es va rebre trucada telefònica d’un altre veí, informant que havien entrat a robar en el seu domicili feia un parell d’hores, el qual arribe a ser l’habitatge confrontant a l’anterior.

Després de les compareixences en dependències de la Guàrdia Civil de Picassent els habitants dels habitatges del fet delictiu,

Els implicats van entrar en tots dos habitatges forçant la finestra que dona accés a la terrassa i a la cuina, podent localitzar petjades del calçat dels autors.

Per aquests fets la Guàrdia Civil de Picasssent va detindre a dos homes, de 18 i 21 de nacionalitats italiana i croata, per dos delictes de robatori amb força a l’interior de domicili.

Se’ls ha intervingut multitud de joies, així com més de 650 euros en efectiu.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Picassent.