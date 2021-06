La Guàrdia Civil deté a un home implicat en un robatori amb violència i intimidació ocorregut en un domicili, en la localitat de Riba-roja de Túria

Connect on Linked in

L’autor, un home de 25 anys i de nacionalitat espanyola, ha pogut ser detingut, gràcies a les investigacions durant aquest temps pels agents

En el moment en què van ocórrer els fets, es va poder detindre a dues dones per un delicte de robatori i intimidació

La Guàrdia Civil de Riba-roja de Túria, concretament l’Equip de Policia Judicial, en el marc de l’operació “ATRATOS” , ha detingut a un home de 25 anys, i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació ocorregut en un domicili familiar.

El passat 21 de juliol de 2016 va tindre lloc un robatori amb violència i intimidació en la localitat de Riba-roja de Túria. Els autors anaven encaputxats i armats, amb una arma curta, van accedir a un domicili saltant una tanca, i posteriorment van forçar la porta d’accés al seu interior. En aquest habitatge es trobava una dona, el seu fill i els seus dos nets. Un dels autors va romandre en l’exterior fent funcions de vigilància. Aquesta família, després de ser amenaçar-los amb una arma curta, li van sostraure les pertinences que portaven aqueix instant i els van tancar en un annex de l’habitatge.

Mentrestant un dels autors els vigilava i l’altre registrava la casa . Finalment, van acabar sostraient diners en efectiu, joies i aparells electrònics.

Després d’efectuar el robatori, van fugir del lloc, amenaçant a les víctimes amb tornar en cas que denunciaren els fets.

Durant la fugida, els autors van ser vistos per un testimoni que es trobava realitzant labors de manteniment en un habitatge pròxim. A més, la Policia Local va aconseguir visualitzar la matrícula del vehicle quan fugia a tota velocitat de l’habitatge de les víctimes. En aqueix precís instant, es va iniciar una persecució policial, en la qual, els autors no van dubtar a posar en perill la vida de la vianants.

Després dels fets esmentats, això va propiciar una ràpida intervenció de les patrulles de la zona, que hores després van aconseguir localitzar el vehicle estacionat en el nucli urbà de Benaguasil, (València). Van procedir a la detenció de 2 dones per un presente delicte de robatori amb violència l’any 2016, totes dues de nacionalitat espanyola, i de 17 i 41 anys d’edat.

A principis d’aquest mes, després d’obtindre noves informacions, i haver continuat amb les investigacions, s’ha va poder identificar a un tercer autor d’aquest robatori, procedint a la detenció (un home de 25 anys i de nacionalitat espanyola).

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Llíria (València).